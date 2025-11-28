香港大火／志工忙發物資 批有「假災民」亂拿

香港宏福苑惡火，造成上千居民無家可歸，各界愛心湧入，火場附近的戶外平台，緊急搭起多個攤位，衣物、乾糧到寵物用品，統統都有。由於許多人逃命時，沒有攜帶行李，只能到這裡領取基本生活用品，靠著各界善心度過難關。

香港宏福苑大火，愛心湧入，但居然有人假冒災民領物資。（圖／香港TVB）

香港大埔戶外平台，一整片臨時物資站，不僅有衣物區、乾糧，甚至連寵物飼料、寵物用品，都準備齊全。因為不少災民逃離時匆忙、兩手空空，只能先來領物資，暫時撐過眼前這段最難熬的日子。

香港宏福苑災民：「來這裡拿吃的，香港市民好熱心。」

學生義工：「住在大埔很多年，對這裡都有感情。」

收容所內，則設置心理輔導、簡易醫療協助區等。另外還有義工連夜發放物資。

香港義工：「有餅乾、有糖果、有飲料、有汽水，還有飯和水果。」

愛心湧入，但問題也接踵而來，有人假冒災民來領物資。就有義工高舉標語，寫著「非受災居民勿取」。

香港志工：「剛剛在街上聽到，有很多人是沒事跑來拿物資。」

香港義工：「(怎麼分是不是真的需要的人)我們會問他們住哪一棟，我們才會派給有需要的人。」

義工忙著搬物資時，卻有八九名穿粉紅背心、印著「大埔關愛隊」的男子，站成一排對鏡頭微笑拍照。這段影片被 PO 上社群，網友痛批根本「災難打卡」。香港歌手吳林峰也忍不住開罵：這不像關愛，根本是幸災樂禍。(畫面來源：threads @annoygrass)

CNN 駐中國資深記者 Simone McCarthy：「(習近平)他又授權透過紅十字會，提供約 28 萬美元緊急援助資金。港府一直在主導救援和調查工作，但很顯然這起事件，被中國視為「國家悲劇」。

外媒 CNN 分析，大陸將香港火災視為「國家悲劇」。港澳辦主任夏寶龍，28 號到醫院探視傷者。至於後續理賠，由於宏福苑向「中國太平保險」投保高達 20 億港幣，人身傷亡責任險則為每案 1000 萬港元。香港保險界預估，這將成為香港史上最大火災理賠案。

