香港大火／「怕家人找不到我」宏福苑罹難阿公最後一刻緊握身分證 家屬見遺體自責崩潰！網看哭

宏福苑大火現場濃煙竄出，消防人員全力灌救。（東方IC）

「公公生前最後的位置是在廁所。他裹著兩張濕棉被、緊握身分證，似乎在最後一刻仍保持清醒。」香港大埔宏福苑五級大火造成至少128人罹難，無數家庭一夕之間破碎。近日一名罹難者家屬在社群平台公開公公的最後身影，細節令人鼻酸，也讓外界再次關注這場悲劇的真實殘酷。

火勢延燒過快 公公來不及逃生

家屬表示，公公近年因病需依賴呼吸機與輪椅生活，行動不便。事發當天婆婆外出買菜，當時著火地點仍在鄰近大樓，並未料到火勢會迅速失控。

廣告 廣告

婆婆下午3點左右還能聯絡到公公，提醒他「萬事要小心」。然而不到多久，濃煙擴散、火勢暴增，家人失去與公公的最後聯繫。

火災逃生關鍵時間？宏福苑火勢為何蔓延如此迅速

據家屬描述，公公無法快速移動，加上火舌迅速侵入住家，錯過了最佳逃生時間。至今丈夫與婆婆都難以釋懷，丈夫懊悔未能提醒父親戴上呼吸機逃生，婆婆則因不在身旁陪伴而深陷自責。

公公最後被發現的位置在哪裡？細節讓家屬心碎

在後續善後程序中，家屬得知公公生前最後的位置是在廁所。他身上裹著2條濕棉被，手裡緊握身分證。家屬哽咽表示，公公似乎在清醒狀態下做出最後選擇，希望救援人員能快速確認他的身分。家屬悲慟寫下：「公公當時安然面對死亡，手握身份證，是怕家人找不到他。」這段描述讓許多網友讀完後鼻酸不已。

宏福苑火災死傷慘重 市民呼籲徹查起火原因

貼文曝光後，大批網友湧入留言哀悼，直呼「心都碎了」，呼籲港府盡快公布調查結果，釐清起火與逃生設備的疑問，避免類似悲劇再度發生。

網友留言暖心：他在最後一刻仍思念家人

不少網友被公公的最後舉動深深感動，紛紛留言安慰家屬：「老先生真的很聰明，用最冷靜的方式面對危機。」「請不要自責，他換了方式守護你們。」「在世的人好好活下去，就是給他最好的安心。」家屬如今仍承受巨大心理壓力，但公公在危難中展現的清醒與體貼，也成為家人心中難以磨滅的最後溫柔。

更多鏡週刊報導

香港大火／「好熱 快救我們」心碎聽住戶哭喊卻救不到人 港消防員點3致命因自白：不是天災

香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方

香港大火／陸官媒深夜PO「今晚吃叉燒」？宏福苑128死災情未止 影片秒刪全網怒炸：冷血到極點