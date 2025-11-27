香港大火／惡火吞噬大樓釀44死 男演員大推保險重要性！挨轟冷血急道歉

香港大火釀嚴重傷亡，演員林子幸卻談保險重要性挨轟冷血。（翻攝林子幸IG）

香港惡火釀至少44死、279人失蹤，香港演員林子幸卻被爆趁機發文推廣保險的重要性，挨轟冷血、賺死人錢，今（27日）凌晨他緊急發文致歉了。

不怕一萬只怕萬一？ 男演員推廣保險被罵爆

火災意外發生後，林子幸心情沉重有感而發，附上現場照在微信發文寫下，突來的意外籍生命的脆弱不禁讓人反思，「一萬和萬一，誰先到來，沒人知道」，並說能做的就是提前準備及做好風險管控，為自己、為家人，留下一份保障與安心。

林子幸談保險「不是推銷，是陪伴」。（翻攝林子幸IG）

話鋒一轉，林子幸突然提到保險，強調「保險不是推銷，是陪伴」，文章一出 網友抨擊火災發生後他竟只想著賣保險，行徑冷血、發死人財等，甚至留言「On9（白X）」。

電視台急澄清 與他無關聯

林子幸曾是TVB特約演員。（翻攝林子幸IG）

由於他曾是TVB特約演員，怒火險些燒到TVB身上，公司趕緊澄清他不是員工，與他並無任何關聯，同時譴責任何利用社會重大事故或他人不幸事件作為宣傳之行為。

林子幸稱誤會 認錯道歉

面對網友一面倒負評，林子幸趕緊發文道歉，稱他只是希望想表達關注風險管理與保障的重要性，希望大家提高風險意識，他是在朋友圈發布，沒有要公開推廣，期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。

道歉聲明如下：

《道歉聲明啟示及釐清誤會》

昨日（26日）下午因得知大埔宏福苑火災事件，我在個人微信朋友圈發表了一段貼文（現附上原文），想表達出關注風險管理與保障的重要性。

不料此舉被部分社交帳號及媒體誤會解讀為「借意外推銷保險」，甚至以「發死人財」等字眼形容，令我深感震驚與悲切痛心。

在此，我鄭重澄清：

該訊息僅限於我個人朋友圈，並非公開推廣；

發文初衷是出於對事件的關注與對朋友們的關心，希望大家提高風險意識；

期間並無銷售任何產品或進行任何商業行為。

我深知，在災難面前，最重要的是尊重與同理。

若我的表達方式引起誤會或不適，我在此向所有受影響人士誠懇致歉！

我尊重每一位消防員的付出、每一位市民的感受，也會以更謹慎的態度處理未來的言論。亦對每一位的遇難者及家庭致以深切的慰問，對任何一位看到某報導而產生誤會或感到受傷的任何一位致以歉意。感謝大家的理解與包容！

林子幸 2025年11月27日凌晨

