香港大火／「我不能呼吸…」港最慘火災揭露外傭困境 逃生實況曝光讓人心碎！仲介、社工幫發聲

26日的惡火吞噬宏福苑7棟大樓，一名菲籍移工艾卡拉茲（右）被救出時發現其以肉身護3月大嬰兒，而艾卡拉茲目前在加護病房搶救中。（東方IC、翻攝自Threads）

港府救濟恐漏一群人？外籍傭工成「隱形受害者」。香港大埔宏福苑週三（26日）的大火，奪走至少128條人命，原本統計294人失聯，目前已連絡上144人並已確認他們安全。然而仍有150位民眾至今依然下落不明，成為1948年以來最致命的香港火災。

在這場浩劫之中，一群平常默默在港家庭裡工作、照顧老人小孩的外籍家庭傭工，卻成為最被忽略的受難者。有人抱著3個月大嬰兒受困數小時、有人被雇主不信火警差點逃生失敗，也有人至今下落成謎。她們的處境，引爆全港與國際關注。

宏福苑大火震撼全球 被忽略的受難者？

根據《路透社》報導，香港擁有約36.8萬名外籍傭工，大多來自菲律賓與印尼，每月薪資約港幣5,000元（約新台幣2萬元），與雇主同住在狹小空間——這些弱勢者在大火中承受更大的逃生困境。

廣告 廣告

日前的五級大火，宏福苑8棟大樓中只有1棟倖免，大量外籍傭工從「失聯名單」中被點名。印尼政府今（29日）證實，該國有6位公民罹難；菲律賓政府則表示，有1名菲律賓公民重傷、1人失蹤，28人下落不明。

真實逃難實錄1／印尼傭工「菲塔」：雇主不信失火！我看到兩棟大樓在燒…

49 歲印尼傭工菲塔聽到警鈴聲時，立刻告訴雇主：「失火了！」結果雇主第一時間竟然不信。直到她走到屋外，看到2棟大樓被火海吞噬，她含著淚再度催促雇主趕快逃。

菲塔心有餘悸說：「那很可怕，我想要哭，因為我看到很多人不知所措。」如今她暫時住在安置中心，仍努力聯絡其他在宏福苑工作的朋友。

真實逃難實錄2／菲律賓傭工啜泣語音曝光：「我不能呼吸了…」

28歲的菲律賓傭工艾卡拉茲抵港才幾天，就遇上大火。被困時，艾卡拉茲透過臉書語音訊息哭著告訴遠在菲律賓的姐姐：「我感覺非常虛弱……我不能呼吸。」

艾卡拉茲被消防員救出前，竟抱著雇主3個月大的嬰兒，用濕毯保護他，在濃煙中困上數小時。她的英勇行為讓許多香港人淚崩。

外籍傭工：想工作，但晚上根本睡不著

逃出來的多名外傭向媒體透露，許多外傭仍被要求持續工作，但她們在事發後有失眠、心理創傷的PTSD症狀，除了無法入睡，驚嚇、焦慮的難受感也處處肆虐著她們。就連未來要住哪、雇主是否續留，都完全不確定。

一名香港社工坦言：「她們是香港經濟的骨幹，但完全沒有發聲機會。因此我們正在盡力找到他們，確保他們安好。」

仲介業者求港府：別忘了外傭！

外籍傭工大多在火中失去護照、工作證件、個人物品等。因此仲介業者呼籲，災民救助金應包含外籍傭工；港府應協助辦理補證、住所安排，同時也為生還者提供心理輔導。

更多鏡週刊報導

香港大火／「怕家人找不到我」宏福苑罹難阿公最後一刻緊握身分證 家屬見遺體自責崩潰！網看哭

香港大火／「好熱 快救我們」心碎聽住戶哭喊卻救不到人 港消防員點3致命因自白：不是天災

香港大火／惡火吞7棟樓...唯獨善良沒被燒掉！民眾凌晨扛物資守護避難所 他淚：真的好喜歡這地方