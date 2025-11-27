香港大火／「我的超人回氪星啦」37歲消防員火場殉職 女友悲痛發文：好想好想再牽你手
香港大埔宏福苑昨（26日）發生嚴重的五級大火，搜救工作至今尚在進行中，截至今（27日）晚間統計已至少造成65人不幸死亡，其中還包含1名37歲消防員。據報，該名消防員是第一時間就進入火場救援，但在30分鐘後失聯，尋獲後送醫宣告不治。其交往10年的女友今在社群心痛發文說道：「我的超人任務完成回到剋星啦~你是我的驕傲！」短短幾行字卻讓上萬名網友看了相當心酸。
第一時間進入火場 失聯後尋獲後送醫不治
綜合香港媒體報導，有8幢大樓的宏福苑26日下午發生火警，疑似由宏昌閣的外牆棚架護網先起火，隨後火勢迅速延燒，最終導致7棟大樓陷入火海，滅火工作已持續超過24小時，已累計65死、70傷。
據消防處長楊恩健指出，沙田消防局一名入職9年的37歲隊員何偉豪，昨下午3點01分到場後在地下救援，但在3點半失去聯絡，他們立刻啟動相關程序尋找，直到下午4點01分終於在宏昌樓的升降機對面空地尋獲，當時他的臉部燒傷，緊急送往威爾斯親王醫院搶救，但仍在下午4點45分宣告不治死亡。
同袍不捨喊「收工了」 論及婚嫁女友心痛發聲
何偉豪不幸殉職，他的同袍們相當不捨，紛紛在Threads發文悼念，「落更喇（收工了），好好休息bro，我們永遠不會忘記你」「兄弟都為你感到自豪，來生我們再見」，甚至還有人透露何偉豪有穩定交往10年的女友，已經準備要結婚了，豈料發生憾事。
據報，何偉豪和女友感情非常甜蜜，在社群上的大頭照也是放2人的合照。如今天人永隔，他的女友今在社群平台貼出一張黑白照發文表示：「多謝大家的關心…我都有看到。」隨後她接著說道：「我的superman任務完成回到剋星啦~你是我的驕傲！」
據何男女友的社群可以看到，她平時是經營服飾買賣，她也在發文中寫道：「但是對不起，我想跟大家請一個小假期，因為…我真的接受不了。我好想好想可以再牽著你的手…」
儘管只有短短幾行字，她的心碎已溢於言表，逾10萬人點愛心、留言為她送暖：「保重。他是香港的英雄、香港的驕傲RIP」「take care，他真的是香港的英雄」「好好保重，好好休息！感謝他用生命守護了大家，這份愛會永遠流傳，願你也一切平安」「你想放幾多久的假都可以！好好休息」「好好照顧自己，我會等你❤️他是大家的驕傲❤️」。
香港大火／女受困起火宏昌閣23樓「成功獲救」 老公外出急致電：用濕毛巾摀嘴
香港大火／真實版「新聞女王」！主播衝火災現場直播又趕回棚內 1敬業表現被讚爆
香港大火／宏福苑火燒7大樓！傳「工人亂丟菸蒂」點燃棚網 10分鐘狂燒整棟
