香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦

香港16歲少女，失聯前曾留下一句「好辛苦」。（翻攝Threads）

香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。

少女放學返家遇大火 失聯留最後訊息

根據《星島頭條》報導，少女叫作黎凱琪，與祖父母同居在死傷最嚴重的宏泰閣。少女男友梁先生指出，火災26日當天她上學考試結束後返家，曾透過通訊軟體傳訊，先是表示隔壁起火「Wtf（搞什麼鬼）」，緊接著7分鐘後她傳了表情符號，焦急表示燒到她那邊了，又過了不到10分鐘，她留下一句「好辛苦」，從此斷聯。

香港16歲少女黎凱琪失聯傳訊給男友。（翻攝Threads）

與祖父母同住 爺外出逃死

香港失聯16歲少女與祖母住在一起。（翻攝Threads）

至今黎凱琪與祖母、叔叔仍下落不明，只有爺爺因為剛好在樓下逃過一劫，26日晚已尋獲他。梁先生與黎凱琪哥哥多次致電消防，再三確認她們受困位置及門牌，也曾跑到社區及醫院尋找，甚至查看遺體照片，但遺憾都未能發現她們。

少女男友：有人前天才跟她過完生日

凱琪男友發文，希望若有看到消息可聯絡他。（翻攝Threads）

凱琪哥哥、男友皆在社群平台發文，希望大家若有看到消息可以聯絡他，男友更是指出「有人前天才跟她過完生日」；社群平台上也轉發相關協尋文，許多熱心網友都分享即時資訊，盼她們能夠平安。

