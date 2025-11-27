香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。
少女放學返家遇大火 失聯留最後訊息
根據《星島頭條》報導，少女叫作黎凱琪，與祖父母同居在死傷最嚴重的宏泰閣。少女男友梁先生指出，火災26日當天她上學考試結束後返家，曾透過通訊軟體傳訊，先是表示隔壁起火「Wtf（搞什麼鬼）」，緊接著7分鐘後她傳了表情符號，焦急表示燒到她那邊了，又過了不到10分鐘，她留下一句「好辛苦」，從此斷聯。
與祖父母同住 爺外出逃死
至今黎凱琪與祖母、叔叔仍下落不明，只有爺爺因為剛好在樓下逃過一劫，26日晚已尋獲他。梁先生與黎凱琪哥哥多次致電消防，再三確認她們受困位置及門牌，也曾跑到社區及醫院尋找，甚至查看遺體照片，但遺憾都未能發現她們。
少女男友：有人前天才跟她過完生日
凱琪哥哥、男友皆在社群平台發文，希望大家若有看到消息可以聯絡他，男友更是指出「有人前天才跟她過完生日」；社群平台上也轉發相關協尋文，許多熱心網友都分享即時資訊，盼她們能夠平安。
香港大火／宏福苑世紀惡火至少94死逾70傷！200多人仍失聯 大樓再度死灰復燃
香港大火／宏福苑惡火釀94死78傷 消防預計今早9時完成7大樓爆破搜索
香港大火／宏福苑8棟樓2000戶！惡火釀44死 住戶曝鄰居多長者「被通知才知要逃生」
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
宏福苑大火撕心裂肺一幕 7旬男崩潰喊「我太太還在裡面」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑昨（26）日發生嚴重大火，目前已造成44人死亡、279人失聯。外媒《路透社》拍下令人心碎的一幕，一名71歲長者站在熊熊燃燒的大樓外痛哭，高喊「我的妻子還困在裡面」。民視 ・ 22 小時前
香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了
國際中心／楊佩怡報導香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日發生嚴重「五級火警」火勢延燒超過16小時仍未完全撲滅，多棟大樓深夜持續冒出濃煙，現場一片焦黑。據港媒報導，這場大火目前造成至少44人死亡（包括一名消防人員），另有45人受傷。針對這起火災為何會如此嚴重，不少人猜測是外牆上的竹子棚架導致火勢迅速蔓延，不過真實起火原因還有待釐清。為何香港蓋房子要用「竹子棚架」呢？事實上早在2022年就有內行人解答。民視 ・ 1 天前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
香港宏福苑大火增至94死 衛星影像看前後對比、內部格局曝光
香港宏福苑五級大火，至11月28日上午六時，已造成94人死亡、76人受傷，還有逾200人失聯。衛星圖像顯示災難前後對比，大火前的宏福苑，外牆被鷹架以及綠色網布密密麻麻包覆，大火後外牆多處被燒毀，黑煙瀰漫。走進大樓內部，這裡原本是4600多名居民遮風避雨的家，每戶多為10多坪的住宅單位。在附近商場暫時避難的災民，擔憂再也回不了家，也憂心經濟能力較弱的長者住戶，未來該何去何從。上千名消防員持續灌救，火勢一度熄滅，但28日清晨五時許，大樓再度冒出火光，約兩個多小時後火勢再次撲滅。消防單位表示，將對每戶進行爆破搜索，確保無人受困。網路上不斷出現尋人啟事，希望失聯的親屬能夠平安。同時，許多香港市民發揮守望相助精神，自發趕往現場派發物資，也有中醫師在現場提供義診與藥物。不少災民因吸入濃煙導致咳嗽，或因事件受到驚嚇而失眠。Yahoo奇摩（國際通） ・ 5 小時前
香港宏福苑大火 恐成為史上最大火災索償案
生活中心／綜合報導香港宏福苑大火，災後理賠也引發討論。據了解，宏福苑業主向"中國太平保險"，投保的大廈財產保險，雖然高達20億港幣，但想要重建卻不一定夠。至於，第三人身傷亡責任險，每一事件1千萬，不限次數理賠，讓香港保險界預估，將成為史上最大的火災索償事件。民視 ・ 2 小時前
影／宏福苑大火慘況曝！最新空拍畫面直擊 爆炸聲狂響
香港大埔「宏福苑」社區大火釀成44人死亡、279人失蹤，包含一位當場殉職的消防員，今（27日）清晨最新的空拍畫面也曝光，還有3棟持續狂燒，濃煙狂竄幾乎整個香港全境都看得到。中天新聞網 ・ 1 天前
宏福苑大火！柯煒林看香港火災新聞氣「有人不講人話」：聽到火滾
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，預計今（28）日上午9時完成7座大樓「爆破搜索」。香港演員柯煒林也感嘆「人在台灣，無能為力」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
香港大火／台粉專笑宏福苑像無限城 2次道歉回7字又被罵
國際中心／楊佩怡報導香港新界大埔宏福苑26日發生香港數十年來最嚴重的火災，目前救援行動尚未落幕，死傷人數也持續攀升，最新死亡人數增至94人、78人受傷、近300人失蹤。就在各界沉浸在悲傷之中，竟有台灣粉專在網上發文稱火災現場猶如「鬼滅無限城」，被炎上後才緊急刪文，香港網友更是怒批：「我們香港人有笑你們花蓮嗎」；昨晚粉專再度發出道歉聲明，卻又因「這7字」，引爆網友怒火。民視 ・ 5 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火飆至128死 保安局長曝「200人失蹤」：難辨認燒焦遺體
【緯來新聞網】香港大埔宏福苑住宅大樓於26日發生的大火死傷慘重。香港保安局局長鄧炳強今（29日）於記緯來新聞網 ・ 1 小時前