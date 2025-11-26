香港大火！打火英雄「全身黑」送醫 住戶遠望淚崩：家沒了

香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災，且在半小時內升為四級火警，截至18時已造成至少4死3傷。（圖／翻攝自i-CABLE）





香港大埔宏福苑今（26）日14時51分發生火災，且在半小時內升為四級火警，截至18時已造成至少4死3傷，隨著時間過去許多傷者畫面不斷傳出，有全身被燻黑的消防員被送進醫院，也有多名民眾雙目緊閉戴著氧氣罩躺在擔架上，十分駭人。

香港大埔宏福苑宏昌閣今（26）日14時51分外牆棚架因不明原因起火，火勢迅速蔓延到宏泰閣等樓宇，多棟陷入火海，現場爆炸聲頻傳，火警更於半小時內升至四級，截至晚間6時已造成4死3傷，其中包含一名殉職的消防員，並有超過100人被迫撤離。

有民眾透露，靠近15時左右突然聞到煙味及聽到竹棚爆開的聲音，打開門後看到濃煙，於是馬上下樓逃難，但稱「沒有聽到警報聲」。

隨著時間過去許多傷者畫面傳出，有身穿「黃金戰衣」的消防員全身熏黑被送進醫院，更有不少民眾雙目緊閉躺臥擔架床，臉上還戴著氧氣罩。

因火勢劇烈，導致許多居民無家可歸，只好眼看著家園遭受大火肆虐，許多人望著毀於一旦的家泣不成聲，默默祈禱災情不要擴大，確切起火原因仍有待調查。

