香港大火／救人還要滅火！凌晨近6點又燒 消防疲於奔命

香港宏福苑的世紀大火，不斷傳出有死灰復燃的情況，從27日晚間開始，直到今天(28日)凌晨5點多，部分區域又出現復燃情況，直到今天早上7點多還能看到熊熊火光，幸好都被及時撲滅。香港消防單位今天(28日)上午10點18分也正式宣布，火警已經大致撲滅。

香港宏福苑的世紀大火，不斷傳出有死灰復燃的情況，從27日晚間開始，直到今天(28日)凌晨5點多，部分區域又出現復燃情況。（圖／香港TVB）

28 日清晨 5 點多，大樓內隱隱約約有手電筒照射的光線。消防員徒步走上 20 幾層樓，逐層檢查有無人員受困。畫面清楚拍到，消防員拿著手電筒，在窗邊走動的身影。不過當鏡頭拉遠，上方疑似有一處住家又開始冒煙，甚至冒出紅色火光。

也是同一棟大樓，在冒煙點上方、大概距離 7 層樓的位置，疑似有火勢復燃。

香港 TVB 記者：「是在清晨 5 點開始燒起，最先在左邊窗口有火竄出，之後不斷蔓延去左邊。」

港媒鏡頭近距離觀察，到了上午 7 點多，能明顯看到大約 24 層樓的位置還在燒。幸好及時撲滅後，還有消防員來回檢查，深怕有個閃失。

從時間序來看，28 號凌晨 2 點半，原本已經不見火光的建築群，在清晨 5 點 45 分突然又在「宏道閣」竄出火苗。消防員兵分好幾路，有的持續搜救、有的前往馳援，終於在早上 7 點半撲滅復燃區域，接著於 10 點 18 分宣布火警大致澆熄。大火足足焚燒超過 43 個小時。

TVBS 特派記者 莊鎧毓：「香港今天天氣非常乾燥，濕度只有 36%，再加上今天最大陣風可能會來到 4 級，就怕後面這些大樓有死灰復燃的可能。現場仍有非常多消防車輛隨時待命。」

目擊民眾：「沒有警鐘！有沒有搞錯？這棟著火了！下面！」(來源：striking_biking via Threads)

綠色網狀易燃物讓火勢迅速蔓延，26 號下午悲劇發生瞬間被目擊民眾拍下，近距離起火畫面首次曝光。雖然目前火勢大致受到控制，卻仍不能掉以輕心。香港政府 28 號上午持續發布火災危險警告，有鑑於香港這幾日天氣非常乾燥，當濕度較低，星星之火恐怕轉瞬間就會釀成火災。

