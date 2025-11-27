香港大火／「整棟樓像被火包住」宏福苑55死大火真相？ 施工外牆引議：竹棚架+綠網是否助燃

香港宏福苑發生70年來最嚴重大火，外牆竹棚架與綠色防護網疑助長火勢，55人不幸罹難，政府宣布全面調查。（翻攝自Threads）

外牆一路向上竄燒，最終波及多棟住宅，造成目前至少55人喪生，成為香港近70年最嚴重的火災之一；隨著現場影像曝光，外界將焦點集中在正在整修的大樓外牆——是否因竹棚架與防護網的高度可燃性，讓火勢在短時間內迅速擴散，也讓香港長年使用竹棚架的安全性再次成為輿論焦點。

竹棚架為何在香港普及？材料便宜、彈性高、能適應狹窄地形

綜合港媒與《路透社》報導，竹棚架是在中國沿用數百年的傳統技術，師傅以尼龍繩綁住竹桿，搭起供工人操作的鷹架。在地狹人稠的香港，竹子的輕量、彈性與成本低廉，使其數十年來仍是主流鷹架材料。

目前仍有約2,500名註冊竹棚架工匠在香港工作，儘管中國大多已轉向金屬鷹架，香港仍保留這項傳統。

火勢沿外牆延燒超快速？竹棚架＋綠色防護網是否成關鍵？

宏福苑外牆原本正在整修，搭建了竹棚架並包覆綠色防護網。火災當時，火舌沿著外牆迅速竄升，不少民眾拍下竹棚架倒塌、建築外層燃燒的畫面，也引發疑問：「是防護網？還是乾燥竹材？到底是什麼讓火勢擴大？」

工安專家指出，若竹材未經防火處理（如防火漆或阻燃劑），在高溫下極易燃燒。防護網若不符合阻燃標準，也可能在短時間內助長火勢，形成「垂直煙囪效應」，讓火往上竄得更快。

竹棚架本身安全嗎？多起火災曾牽涉鷹架問題

香港工業傷亡權益會透露，今年（2025）已有至少兩起與竹棚架相關的火災事故。就在上個月（10月），中環華懋大廈外牆的竹棚架著火，火勢沿網布狂燒，外牆被燒到焦黑。

官方數據顯示，自2019年至2024年間，竹棚架工地至少有22名工人因此失去生命。儘管爭議不斷，香港目前並沒有禁止竹棚架的計畫。

阻燃標準是否落實？港府承諾全面調查鷹架安全

香港特首李家超表示，已要求屋宇署成立獨立檢討小組，調查外牆材料是否符合阻燃規範。他強調，一旦確認材料違規，「會依法追究責任」。

港府也宣布將啟動專案行動，全面檢查正在使用的鷹架網布是否達到阻燃要求。

今年3月起，新的公共工程合約至少有一半必須使用金屬鷹架，不過目前政策重心仍放在提升工人安全，而非針對火災風險制定限制。

是否早有預警？工安人士：曾向政府反映但無下文

曾揭露豆腐渣工程的建築業人士潘焯鴻指出，去年（2024）他曾向相關部門反映某住宅區的鷹架網布未具阻燃能力，但未獲回應。

潘焯鴻直言，這次火災凸顯鷹架網布及竹材的潛在危險性，「社區老舊、維修頻繁，需要更嚴格的監管。」截至目前，消防與相關部門尚未就外界提出的疑問做出最新回應。

