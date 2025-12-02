香港大火／有遺體已燒成灰 女警落淚：未必能帶所有失聯者出來

香港宏福苑大火造成151人罹難，還有30多人仍持續失聯。（東方IC）

香港宏福苑大火造成151人罹難，還有30多人仍持續失聯，傷亡查詢中心主管種警司曾淑賢昨（1）日受訪時，提到因為有些遺體已燒成灰燼，所以最後未必能夠把所有失聯者都帶出來，她過程中還一度講到難過落淚，讓許多人也都感到鼻酸。

宏福苑大火26日發生五級大火，猛烈火勢一發不可收拾，狂燒7棟大樓，直到28日才完成撲滅。到目前為止，該場大火已造成151人罹難，還有30多人仍持續失聯，相關搜救還持續進行中。

曾淑賢昨天接受媒體聯合訪問時，難過提到有些遺體已經化成灰燼，「所以我們也不排除，最後未必能夠把所有失聯的人士都帶出來……」，她後來還講到哽咽、落淚，一度無法正常發言。

新界北總區指揮官林敏嫻則表示，希望盡量找回一些遺體，或是能夠辨識的一些物品，「讓他們有一個名字，能夠讓家人和他們作最後道別。」她同樣也是難過到紅了眼眶，這段畫片曝光後，許網友也紛紛感到鼻酸。

