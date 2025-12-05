香港大火！校內貼標語籲政府「回應公眾訴求」 大學學生會突遭無限期勒停

即時中心／林韋慈報導

香港大埔宏福苑大火造成159人死亡、31人失聯，全港悲慟，香港浸會大學學生會於3日晚間在校內民主牆張貼了悼念字句和其他標語，呼籲港府回應公眾訴求。然而，悼念字句及標語隨即遭校方圍封。學生會更於今早表示，昨（4）晚突然收到校方通知，決定無限期暫停浸大學生會的營運。





學生會指出，校方通知將接管學生會會室、影印室及告示板等所有由學生會管理的設施，並要求幹事整理個人物品，於12月6日下午5時前撤離會室。浸大校方提出3大停運理由，包括人數過少、未提供學生支援服務、財務管理無遵守校方指引等問題。

香港浸大校方通知學生會停運。（圖／擷取自浸大學生會臉書）

外界質疑，此舉與學生會告示板於2日張貼的悼念字句有關，包括「沉痛哀悼宏福苑大火死者」、「WE ARE HONGKONGERS」、「懇請政府從善如流回應公眾需求」以及「公義得到伸張」，其後告示板已遭白色圍板及紅色水馬雙重封鎖。

港媒《Yahoo 新聞》今（5）日向浸大查詢學生會停運原因，以及是否與悼念字句張貼有關，但截至上午12時，校方尚未回應。學生會也發出聲明，提出證據與說明駁斥校方理由，並強烈譴責校方單方面決定。





