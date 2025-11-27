香港大火「棚網」被控用爛貨！法團主席喊冤

▲香港宏富苑大火釀成嚴重傷亡，讓許多香港人為之心碎。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港宏富苑大火傷亡嚴重，許多外媒第一時間關注的是竹製鷹架是否易燃，導致火勢快速蔓延，不過有香港民眾指出，真正導致火勢快速蔓延的，疑似是外面那層有問題的綠色防護網，甚至聲稱這項不合格、不防燃的產品，產自中國山東濱州一間「宸旭化纖繩網有限公司」。為此，宏福苑業主立案法團主席徐滿柑在接受港媒採訪時喊冤，說工程公司當時聲稱，這些棚網都是有經過測試並提供合格證書的。

綜合港媒報導，宏福苑五級大火，至少釀成44人死亡，仍有200多人失聯。警方及消防處官員懷疑，大廈外牆的部分防護網、防水帆布及塑膠布，並不符合防火標準。另外，每層電梯大堂窗外還都有易燃發泡膠（保麗龍）包封，不排除也是助長火勢的原因之一。

徐滿柑受訪時表示，自己去年9月才上任，但也不想一味卸責，強調法團有向工程公司了解棚網是否阻燃，對方的回應是有做測試，並有相關證書以證明符合業界要求；至於發泡膠板，就沒有出示任何防燃證明，用途是為了防止外牆紙皮石碎裂、擊破窗戶，但具體用了多少發泡膠，他真的不清楚：「幾多塊就真係答你唔到。」

業主立案法團是香港社會法人組織的形式之一，主要是為了改善香港的物業管理架構，採取「小政府」策略，讓使用者自理，大樓屋主們自行解決大廈管理事務。

徐滿柑並說，自己並非建築業界人士，法團亦不太熟悉所有相關要求，只知道棚網需具阻燃性，而發泡膠材料則沒有防燃標準。對於警方拘捕了3名涉事工程公司董事及顧問，他沒有太多個人的想法，目前要先專注於安置受影響的居民，亦擔心仍失聯的民眾。

