香港大火！楊冪Prada代言官宣緊急喊卡 多位大陸藝人暫緩活動

楊冪為香港祈福，暫緩官宣Prada代言。（圖／翻攝自楊冪工作室 微博）

香港大埔宏福苑於昨（26日）爆發5級嚴重火災，濃煙竄天、火勢失控，造成重大傷亡，截至今（27日）下午，已知至少55人罹難、逾200人失蹤。這起近年罕見的重大災難震驚全港，也讓香港娛樂、文化活動全面按下暫停鍵，多場發布會、娛樂圈錄影活動陸續宣布延期或取消。

災情持續發酵後，大陸娛樂圈同樣受到牽動，多名藝人的重大官宣全數延後。其中，人氣女星楊冪，原定於27日公布成為品牌Prada代言人的消息，所有原定在微博與IG等社群同步釋出的宣傳照、形象影片，都在上午緊急喊卡。

楊冪今日一早於微博發文：「希望香港同胞無恙，請大家一定要注意安全！」並附上雙手合十表情，以簡短文字傳達心意。並傳出原排定於27日下午4點準時發布的代言官宣內容，她與團隊已著手與品牌方協調暫緩官宣。

此舉曝光後，大批網友紛紛留言支持：「支持這個決定，一起為香港同胞祈福，願平安」、「生命高於一切，支持冪姐的做法」、「非常理解，只願同胞平安」、「楊冪和PRADA真的很有心了」、「頂級女演員和頂級奢牌都擁有頂級格局」、「每次楊冪都在這種事情上都做的很好，骨子裏的善良和分寸感，才是明星應有的責任」，不少粉絲也留言為香港祈福，希望搜救順利、傷亡不再擴大。

除了楊冪之外，也有不少大陸藝人同樣調整宣傳步調，田曦薇原訂27日官宣主演新劇《嫁金釵》，並同步釋出女主個人海報，但宣傳窗口證實原定的官宣計畫延後；檀健次工作室也發布公告，表示原定的新歌發布將暫緩。

全港與兩岸三地藝人、網友均以各種方式表達關懷與祈願，希望失聯者能平安尋獲，傷者早日康復，也盼災區居民能儘快獲得妥善安置。

