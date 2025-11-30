香港大火！楊千嬅紅館開唱捐800萬「全場默哀」 莫文蔚取消演唱會

楊千嬅在紅館舉辦演唱會。（圖／主辦單位提供）

香港宏福苑大火事件震撼人心，港星楊千嬅在這悲痛期間仍如期舉行演唱會，但她以實際行動表達對罹難者的尊重與哀悼。楊千嬅不僅捐出演唱會周邊和首場收益共計800多萬台幣給香港支援火災，更在演唱會開始前帶領全場默哀。另外，莫文蔚則因考量歌迷情緒受影響而取消原定12月20日的香港演唱會。

楊千嬅在紅館舉辦演唱會。（圖／主辦單位提供）

楊千嬅於29日晚間在香港紅館舉行《Live MY Life》演唱會，雖然遇上宏福苑大火傷痛期間，但她選擇讓演出如期進行，同時以適當方式表達對事件的關切。楊千嬅在演唱會開始前坦言心情複雜，她表示：「在正式開始之前，其實我思考了很多很多事情，我想我的心情應該是很複雜，但是又很期待很開心，就這樣一路都在想。」

為表達對火災罹難者的尊重，楊千嬅宣布捐出演唱會周邊和首場的收益給香港支援火災，金額高達800多萬台幣。演唱會開場前，她帶領全場觀眾一同默哀。不僅如此，全體工作人員也換上黑衣拜神明以表尊重。演唱會中，舞台上放置黑底白字，楊千嬅與歌迷一起哀悼1分鐘，同時改動舞台設計，將與火焰相關的元素全數移除，這些舉措獲得外界一致讚賞，認為做法非常恰當。

香港歌手莫文蔚。（圖／翻攝自莫文蔚臉書）

相較於楊千嬅的處理方式，同樣計畫在香港開唱的莫文蔚則有不同考量。莫文蔚原本預告12月20日要回到家鄉舉辦香港站的限定演唱會，但在30日發布公告表示，理解歌迷心情都受到影響，恐怕無法以歡樂的氣氛演出，因此宣布取消演唱會。

香港演藝圈對這次災難的回應不僅限於歌手。香港演員陳百祥領軍明星足球隊，拍攝影片為大火罹難者默哀。陳百祥表示，他們希望死者安息，傷者盡快復原，所有的親戚朋友都可以節哀順變。

香港頂流藝人姜濤則捐出100萬港幣用於賑災。更有粉絲發現他還傳送私人訊息慰問災區粉絲，雖然訊息真實性無從得知，但這些舉動都展現了藝人們對災民的關懷。各界暖意持續湧向香港，明星們的拋磚引玉，希望能給予受災民眾些許慰藉。

