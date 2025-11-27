香港大火／楊紫瓊、周潤發確定缺席MAMA！ 她心痛發聲：為罹難者祈禱

楊紫瓊和周潤發確定缺席MAMA。（翻攝michelleyeoh_official IG／mnet_mama IG）

香港大埔宏福苑26日發生嚴重火災，造成重大傷亡。原定於28日、29日在啟德主場館舉辦的《2025 MAMA AWARDS》今（27日）發布公告，表示活動仍會照常進行，但大會已緊急開會調整內容，包括取消原訂的火焰舞台及大型特效。而原本受邀的頒獎嘉賓周潤發與楊紫瓊都確定缺席。稍早，楊紫瓊在社群網站心碎發文，為罹難者祈禱。

楊紫瓊稍早在IG發出黑底白字圖，用英文寫下：「聽聞大埔傳來令人心碎的災難消息。為正在哀悼的家屬、受傷者，以及所有受這場悲劇影響的人祈禱。」

她繼續說：「深深感謝消防員、救援團隊，以及所有在如此艱困的情況下挺身而出的每一位。請盡你所能支持當地的救援行動。」

最後說道：「在這無法想像的艱難時刻，向所有家庭送上祈禱，願他們獲得力量、療癒與安慰。」

