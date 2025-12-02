香港大火／民間記者會突取消！出席者被國安處約談 他出面稱：得「恰如其分」表達立場

香港大火釀百人傷亡。（翻攝自微博）

香港住宅大樓「宏福苑」11月26日發生大火，截至目前已有151人身亡、30人失聯。原本包括政黨「民協」主席廖成利在內的香港民間人士，原定於今（2）日舉行記者會，並表達大火後的意見，沒想到發起人卻臨時通知媒體，稱「因有部門通知，記者會需要取消」，另外還有消息指出，廖成利遭國安處「邀請會面」。

在「宏福苑」大火釀災後，包含廖成利在內的香港民間人士，原定是在今天下午舉行以「高樓維修政策」為主題的記者會。《香港01》報導，該記者會涉及非常多範疇，包含對受害災民的支援、居民的居住安排、政府設立調查委員會、工程及物料違規問題、政府部門對工程的監管等。

廣告 廣告

不過，發起人今天卻臨時通知媒體稱「因有部門通知，記者會需要取消」，廖成利等人遭國安處「邀請會面」。廖成利15時離開警政署，他受訪時說，今日與國安處人員見面的相關內容已經簽署保密協議，不方便透露。

除此之外，廖成利也強調，之後所有民間團體要「恰如其分地」表達自己的立場，民協將「會在適當的時候」公布對這次火災悲劇的意見，另外，也會將意見遞交給相關部門。

更多鏡週刊報導

香港大火／宏福苑內部監視器疑曝光遭瘋傳 他大火急敲警鈴「完全不響」居民逃生驚：燒得好勁

香港大火／有遺體已燒成灰 女警落淚：未必能帶所有失聯者出來

惡劣！台北商辦驚見偷拍惡狼 手機竟藏大量「如廁、隱私部位」不雅照