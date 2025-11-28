香港大火／消防員進入焦黑大樓神情凝重…為何不用直升機救火？消防處：恐讓火更大

為何不用無人機、直升機或百米雲梯車救援？香港消防處處長楊恩健公開說明。（東方IC）

香港新界大埔宏福苑26日發生五級大火，火勢狂燒7棟大樓，直到28日才撲滅。有當地媒體拍到，消防員在火勢熄滅後進入屋內進行搜救，尋找是否有人受困時，似乎發現什麼東西，表情凝重。該場大火已造成至少128人不幸死亡，外界質疑，為何不用無人機、直升機或百米雲梯車救援？香港消防處處長楊恩健也公開說明了。

消防員進入火場表情凝重 疑因保麗龍易燃釀火勢迅速蔓延

港媒《文匯報》報導，宏福苑大火在28日上午大致被撲滅，由於仍有許多居民失聯，消防員進入大樓內逐一進行爆門搜尋，尋找是否還有傷者或人員受困。然而有媒體拍到，在「宏道閣」大樓的焦黑窗框，有一名消防員戴著口罩進入視察，但從畫面可見在低頭看著地面，似乎發現了什麼，注目凝視，儘管戴著口罩仍難掩凝重的表情。

香港保安局長鄧炳發稱，這次的起火原因尚待調查，但經過初步調查，起火點應該是宏昌閣的低層棚網，棚網送驗後確認有阻燃效果，研判是保護門窗的發泡膠板（保麗龍）高度易燃，在燃燒後迅速向上延燒，碎屑再飄至其他棟才造成延燒。

消防處處長楊恩健28日下午說明，本次救援共出動391架次的消防車、185架次救護車，並出動2,311名消防、救護人員，共有12名消防人員受傷，還有一名37歲消防員何偉豪不幸殉職。

37歲消防員何偉豪不幸殉職。（翻攝網路）

為何不用直升機、無人機、百米雲梯車救火？ 消防處長：沒辦法

針對外界質疑為何不用直升機救火？楊恩健說明，若出動直升機在大樓上投擲水彈，「水不會落入火場」，而是會落在大樓的外圍，無法直接滅火；且直升機若飛到靠近大樓附近，會產生大量空氣，將使火勢蔓延得更快、更大。

為何不用百米雲梯車？楊恩健指出，越高的雲梯車所需要的地面寬度越寬，目前緊急車輛通道的要求是6米，若要用到100米的雲梯車，路寬要求是10米，然而香港大部分道路都無法滿足此條件，因此該處也無法使用百米雲梯車。

消防處長楊恩健說明救災情況。（翻攝自香港消防處直播）

也有人問為何不使用無人機協助滅火？楊恩健說，香港消防處一直與廣東省消防總隊保持緊密聯繫，無人機滅火在消防總隊內還在探索、試行的階段，使用時要考慮到無人機能承載的消防水帶的直徑，遠較目前的消防車或消防水帶的直徑要小，代表其所能夠使用的水量相對較小，在面對許多單位起火的情況下並非一個有效的滅火方式。

