香港大火／消防員一車車被運至現場 全員就地換裝、準備搜救至黃昏

記者蒲世芸／綜合報導

26日下午，香港新界大埔「宏福苑」大樓發生五級火警，從遠方就能看見火勢燃燒成火柱一般。為了不中斷搜救與消防任務，一早就有一輛輛遊覽車載著消防人員抵達現場，根據社群上的影音，可見消防員就地換裝進行交接；預估救援行動至少持續到黃昏。

消防人員換上裝備，準備交接救援任務。（圖／截圖自Threads @pastorrockswithu）

另外，救護人員救援腳步也沒停下，不時可以看到有市民、寵物陸續被救出。還有許多店家也來到現場以食物支援。香港運輸署亦表示，目前仍有多個路段需要封閉，而大埔的公車路線也會因應情況更改路線。提醒如果有民眾或遊客路途會經過，別忘特別注意。

