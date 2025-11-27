香港大火「消防一層層向上進攻」！天台救出2生還者 估救援持續至傍晚

大陸中心／黃韻璇報導

香港宏福苑大火，火勢相當猛烈，到了深夜仍未撲滅。（圖／AP授權）

11月26日下午，香港新界大埔「宏福苑」大樓發生五級火警，整個社區7棟大樓延燒。今（27）日凌晨，死傷人數再攀升，目前火災造成至少44人遇難，香港特區行政長官李家超表示，透露目前現場火情已經基本受控。今早最新消息傳出，消防隊在其中一棟起火大樓的天臺救出2名生還者，預計救援行動將持續至傍晚。

據《香港01》報導，香港消防處副處長陳慶勇表示，目前消防員正由大樓的低層向上進攻、搜救，其中，在宏昌閣與宏泰閣救出的人最多；此外，更在其中一棟起火大樓的天台，救出2名生還者。

陳慶勇指出，這次「宏福苑」火警，8棟大樓中有7棟大樓起火，目前其中4棟的火勢已受到控制，另外3棟大樓，消防員暫時進攻至10幾樓，預計最快要今日中午至黃昏才可到達天臺。

截至27日清晨6時，消防指出，目前累計有40人在現場不治，另有4名傷者送醫後證實死亡，共計已至少44人死亡。此外，還有56名傷者獲救，其中45人傷勢嚴重，消防表示，預計救援行動將持續至傍晚。

針對這次香港大火重大傷亡，且至今日凌晨火勢仍未完全撲滅，香港特區行政長官李家超表示，極度重視本次火災，強調「目前首要工作是撲滅火情及救助傷者」，同時他也感謝中國國家主席習近平關心，稱只要香港需要任何協助都會作出安排。

