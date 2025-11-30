香港大火／港府揭宏福苑起火關鍵主因 「港男提4大訴求連署促徹查」遭國安處帶回

宏福苑大火造成嚴重死傷。（東方IC）

香港大埔宏福苑26日發生五級大火，釀128人死亡、仍有逾兩百人下落不明，社會要求徹查聲浪不斷，為此當地一名男子因在網路發起連署，提出4大訴求，要求政府全面調查與問責，但事後被香港警方國安處帶回警局問話。

宏福苑大火後至今已到5天，災民面臨嚴峻的生活挑戰和行政困境，物資發放現場混亂不堪，災民的不滿與日俱增、要求徹查聲浪不斷，憤怒達臨界點。對此，就有一名男子在網路發起連署、要求政府全面調查與問責，該連署列出4項訴求，包含持續支援受災居民、成立獨立調查委員會、重新審視工程監管制度，以及追究政府官員責任。

但據《南華早報》報導，有一名男子涉嫌藉火災事件進行「意圖煽動」行為遭警方拘捕，但並未證實是否與被國安處問話的連署發起者為同一人；而《彭博新聞》報導指出，港警僅表示，所有行動均會依照實際情況依法處理。

值得關注的是，北京駐港國安公署昨（29日）強調，「反中亂港分子」企圖「以災亂港」，煽動對政府與行政長官的不滿，並警告相關人士必將受到港區國安法嚴懲。

至於起火原因備受關注，據香港電台，香港保安局局長鄧炳強則證實，根據初步掌握資料相信，最初起火的位置是在宏昌閣低層外的圍網，其後由於燃燒到發泡膠板，火勢迅速向上蔓延並伸延至多個樓層。

