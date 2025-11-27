香港大火／港男團MIRROR宣布缺席MAMA！ 向受影響觀眾致歉：感謝大家諒解

香港男團MIRROR宣布將缺席MAMA。（翻攝自instagram＠mirror.weare）

香港新界大埔宏福苑於26日發生五級火警，造成嚴重傷亡。根據官方統計，截至今日6時，已造成 94人死亡、78 人受傷；為香港近年最嚴重的火災之一，不少在香港的演藝活動紛紛取消或延期，原定登上MAMA舞台的香港男團MIRROR，在昨（27日）晚間宣布將不參與本屆MAMA演出。

因應災情，全港多項演藝活動紛紛調整安排，不少主辦單位選擇延期或取消演出。韓國大型音樂頒獎禮 「2025 MAMA Awards」 則宣布將如期於啟德主場館舉行，但取消紅毯環節，並將在節目中加入默哀儀式與捐款行動，向罹難者致意並支援受影響家庭。

主辦方表示，已對節目進行調整，希望在困難時期，仍能為觀眾帶來音樂與力量。

MIRROR宣布將缺席MAMA

MIRROR聲明。（翻攝自instagram＠mirror.weare）

而原定登上MAMA舞台的香港男團MIRROR，昨（27日）晚間透過社群平台宣布因災情嚴峻，決定不參與本屆MAMA演出。

MIRROR聲明：

「鑒於大埔宏福苑不幸的火災事故，團隊帶着沉重心情慎重考慮後，決定MIRROR將不會參與MAMA頒獎典禮 2025 的演出。」

同時向罹難者致上深切哀悼，並向傷者及所有受影響人士表達慰問，也向支持團體的觀眾致歉，感謝外界的體諒。

