香港大火 港警：部分遺體已化成灰，恐難將所有失聯者帶出

香港大埔宏福苑火災死亡人數已攀升至151人，但仍有30多人失聯，目前搜救工作還在進行中。香港警務處新界北總區指揮官林敏嫻在昨日記者會談及事故現場發現的部分遺體殘缺不全，甚至已「燒成灰燼」時，一度哽咽到無法言語。

香港文匯報報導，香港警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢在同一場記者會上也雙眼通紅、聲音顫抖說：「所以最後都唔排除……最後都未必能夠……將……所有（聲音已經沙啞）……失聯的人士……帶返出嚟。」（所以最後也不排除……最後也未必能夠……把……所有……失聯的人員……帶出來）

林敏嫻表示，第一線人員需要在極度惡劣的環境中，長時間保持高度集中仔細搜尋遺體，目的只有一個，就是希望盡量尋回遺體，或尋獲能辨識死者身分的物品，「令到佢哋有返個名字，能夠畀屋企人向佢哋作最後道別。」（讓他們重新被確認身分，使家屬能向他們進行最後的告別）

林敏嫻說，警方明白死者家屬承受的是難以言喻的傷痛和煎熬，每一位失蹤者對他們家人來說，都是無可代替的至親，警方必定會盡最大努力，尋回可以辨認遇難者身分的物件，並希望能在三周內完成所有搜查及搜證工作。

