香港大火／潘迎紫不捨宏福苑罹難者！親赴法會跪地祈福

76歲「一代女王」潘迎紫，10月登上第60屆金鐘獎頒獎典禮，凍齡美貌驚豔全場，「不老妖姬」睽違多年霸氣回歸，風采依舊無人能敵。事實上，她最早在香港出道，現在也定居香港，近日香港大埔宏福苑發生大火，潘迎紫也現身祈福法會，為罹難者獻上哀悼與祝福。





（圖／翻攝自潘迎紫臉書）

香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日發生嚴重「五級火警」，多棟大樓深夜持續冒出濃煙，現場一片焦黑，這場大火奪走上百條人命，令各界萬分悲痛。潘迎紫在臉書發文表示，在得知罹難者與殉職消防員的消息後，「好心痛啊，忍不住眼淚奪眶而出」。

潘迎紫前往宏福苑火災的祈福法會，為罹難者家屬送上祝福和支持。（圖／翻攝自潘迎紫臉書）

潘迎紫昨（29）日親自前往宏福苑火災的祈福法會，她身著素色服裝，在佛前虔誠點上一炷清香。她雙膝跪地，「祈請阿彌陀佛大慈大悲，引領在火災中失去生命的眾生，早日往生極樂淨土，離苦得樂」。她也向在場家屬表達關懷與支持，期盼他們能在無比痛苦的時刻感受到一絲溫暖，「願您早日走出傷痛，讓內心得到平靜。願受傷的人得到良好照護、早日康復」。

