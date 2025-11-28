香港大火／火勢狂燒7大樓 主因非棚網？保安最新調查曝：保麗龍「高度易燃」釀禍

宏福苑大火為何如此燒得又急又猛？保安處指出，棚網起火後燒到高度易燃的發泡膠板（保麗龍），才導致火勢迅速蔓延。（東方IC）

香港大埔宏福苑26日發生的五級大火讓7棟大樓陷入火海，截至今（28日）已累積128人不幸喪命，救援工作仍在持續進行。香港保安局局長鄧炳強今下午召開記者會說明最新情況，鄧炳強表示，宏昌閣大樓外圍的棚網雖然是最先起火的地方，但經初步化驗，棚網有達到阻燃要求，然而包圍大樓窗門的「發泡膠板」，即所謂的保麗龍，為高度易燃材質，因此造成火勢急速增強蔓延。

亂丟菸蒂燒棚網釀禍？ 保安指火勢迅速蔓延全因「發泡膠板」

宏福苑世紀大火造成上百人嚴重死傷，除了各界積極協助救援安置災民，大家也關注到底是從哪個環節開始出了問題，才導致一連串的悲劇事件發生。由於當時宏福苑正在進行維護整修，大樓均被竹製鷹架和護網包圍，又有居民拍到維修工人在鷹架上吸菸，懷疑是亂丟菸蒂導致護網起火，再加上風勢影響吹到其他大樓，才造成火勢在短時間內急速蔓延。

然而香港保安局局長鄧炳強今下午公開表示，雖然正式的起火原因還要進一步調查，不過初步化驗棚網的材質，確實達到了阻燃的要求，然而包圍大樓窗戶的發泡膠板則是高度易燃。

鄧炳強說明，根據目前掌握的資料，最初起火的位置應該是在宏昌閣低層樓的圍網，圍網起火後燃燒到門窗上的發泡膠板，導致火勢迅速向上蔓延，不僅立刻吞噬宏昌閣，也因竹製的鷹架在被燃燒、爆裂後向外飛濺，在短時間內波及到宏福苑內另外6棟大樓。據悉，發泡膠板燃燒後導致窗戶玻璃爆破，火勢也因此再增強、燒進室內，室外、室內同時燃燒才釀成如此慘重的悲劇。

宏福苑大夥截至28日下午已累積128死，仍有許多居民仍失聯，讓家屬心碎焦急。（東方IC）

鄧炳強也提到，由於宏福苑的出入口狹窄，讓消防車難以進入到最好的位置進行灌救，火場多處高溫超過500度，也讓救火工作難以推進。在將火勢撲滅後，仍待大樓降溫，確認安全後再讓警方進入調查。

消防處證實8大樓警鈴全無用 至今已5人遭拘捕

對於先前傳出在大火發生後，屋內的警鈴完全沒有響，延誤了許多人逃生的機會，消防處長也證實此事，經初步調查，宏福苑的8棟大樓火災警鈴都無法正常運作，他們將就此採取法律行動。

據報，警方27日已依「誤殺」罪名拘捕2名負責監督宏福苑維修的工程顧問公司董事及1名工程顧問，今香港廉政公署再拘捕負責2名董事並展開搜證。

鄧炳強亦說明，這場火警已造成128人死亡，包括108名從現場移送出的遺體、4人送醫後不治、16具燒焦遺體仍在大樓內，稍後警方進入現場搜證調查時，不排除會再發現燒焦遺體。警方至今已接獲467名失蹤人口求助，其中部分重覆，目前確定失聯者當中有39人已死亡，35人受傷已送院，110人安全，仍約有200人情況未明，另89人無法辨認遺體身分。

