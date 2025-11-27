香港大火／火燒7棟樓卻「安靜到可怕」！警報、廣播全沒響 住戶靠聞味逃命「6分鐘差點葬身火窟」
一場突如其來的巨火讓香港大埔宏福苑昨（26日）下午瞬間陷入混亂。猛烈火勢從一棟延燒到整棟樓，造成至少44人罹難、279人下落不明。然而在傷亡之外，最令住戶驚恐的是——火災期間高樓大廈的警報系統竟然「完全靜音」，甚至有人是靠家人打電話提醒，才驚險逃離火場。
警報為何沒響？居民靠「家人來電」才知起火
香港《明報》報導，居住在宏道閣的72歲陳女士當時正待在家中，周遭既無煙味，也未聽見任何警報聲。直到身在外地的女兒急忙打電話通知，她才驚覺大樓已經起火。
陳女士居住在3樓，逃離時電梯仍能使用，走出家門時，附近住戶也尚未察覺火勢蔓延。
烤焦味愈來愈重！居民「6分鐘後」才意識到危險
住在宏盛閣的施先生則說，最初只是聞到一點燒焦味，約6、7分鐘後味道越來越刺鼻，他才意識不對勁，立刻出門查看。
施先生表示，從頭到尾「完全沒有警報聲」，直到鄰居提醒他「大樓失火了」才驚覺事態嚴重。
起火大樓住戶找不到家人：最後通話時聲音已模糊
而火勢最先爆發的「宏昌閣」住戶馮小姐透露，事發時她並不在家，70歲母親獨自留在屋內。火災期間完全聯繫不上母親，直到晚間得知母親與鄰居曾躲在浴室避難。
馮小姐當晚8點與母親通話時，明顯感覺對方聲音虛弱、意識已有些模糊。
馮小姐曾致電消防詢問是否成功救出，被回以「無法確認」。截至今（27日）上午，她仍未掌握母親與鄰居的確切狀況。
管理單位未通報？住戶控訴「沒廣播、沒疏散」
另有宏建閣住戶何先生受訪時直言，火災發生後「警鐘從頭到尾都沒響」，更指控管理處沒有以廣播或大聲公通知住戶撤離。
何先生直言，若不是自己第一時間打電話告知家中長輩，後果恐怕不堪設想。
港府：待火勢全受控後 將全面調查原因
港府表示，五級大火目前仍在調查中。待火勢完全受控後，將深入檢視受損範圍、釐清起火原因，並調查警報器未啟動及管理流程是否有疏失。
香港大火／「那是我家嗎...」宏福苑火海燒穿5棟樓 老伯披毛毯站封鎖線外顫抖：所有回憶全燒光
「剁下1隻手指解鎖手機」法學院學生殺母焚屍 營造媽還在世假象10天！因1行為曝光
抓學妹頭髮「3樓拖下1樓」怒剪一大撮 高三學長發文曝始末：她撞我還嘲笑、找30人堵我
