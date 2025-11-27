香港大火／為何要用「竹子搭鷹架」？港營建商解答了

國際中心／楊佩怡報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日發生嚴重「五級火警」火勢延燒超過16小時仍未完全撲滅，多棟大樓深夜持續冒出濃煙，現場一片焦黑。據港媒報導，這場大火目前造成至少44人死亡（包括一名消防人員），另有45人受傷。針對這起火災為何會如此嚴重，不少人猜測是外牆上的竹子棚架導致火勢迅速蔓延，不過真實起火原因還有待釐清。為何香港蓋房子要用「竹子棚架」呢？事實上早在2022年就有內行人解答。

香港大火／宏福苑5級大火奪44命！香港為何用「竹子搭鷹架」…營建商5點解答了

不少人猜測會讓這起五級大火迅速延燒，很可能與搭建的棚架為竹子製成的有關。（圖／美聯社提供）

對於此次造成香港宏福苑大火的起火原因，還有待釐清，不過卻有不少人猜測，火勢會蔓延的這麼快，有可能與香港人至今仍普遍使用竹子來搭建鷹架（棚架）的情況有關。許多人好奇為何要用竹子搭而不是像台灣一樣用鐵架搭呢？有台灣網友2022年在 PTT 上針對此事做出解答。原PO表示，香港樓房宇工程還在使用竹竿搭設鷹架的原因眾說紛紜，他過去參加香港舉辦竹藝展時，詢問港島的工班和營建商得到的答案是：「竹子就是便宜、合法啊！」，工頭還補充舉例：「我們樓宇工程的就跟賣飯包一樣，能用保麗龍就不用鋁鐵盒」。

有台灣網友過去參加展覽時詢問香港工班和營建商得到解答是，用竹子搭棚架「便宜、合法」。（圖／翻攝自PTT）

原PO聽完專業解答後，帶著半信半疑離開香港。回到台灣的他發現，雖然竹子相較之下似乎是種不入流的營建材料，但後來他才知道港府勞工處還真的制定一套《竹棚架工作安全守則》，而且也出了一本《竹棚架設計及搭建指引》。原PO指出：「事實上，竹子不只合法，而且還是國際性、永續性的材料。近年在亞洲各地近年來都興起一股竹子旋風，泰國、越南、印尼都搶著研發竹結構建築」。最後原PO總結了港澳至今採用竹子搭鷹架的5點可能原因：

1.合法、便宜。

2.香港地價、運價均高，無處可以堆放鐵鋁製鷹架。

3.竹製鷹架用完就拆，拆完就丟。

4.竹子可以用破碎機搗碎當肥，沒有碎化的就供應離島居民自行取用當材燒。

5.部分轉售到九龍一帶的竹材行。









香港宏福苑大樓26日發生嚴重火警，7棟樓被火海吞蝕，至今已葬送44條人命、數百人失蹤。（圖／翻攝自X平台）





原文出處：香港大火／宏福苑5級大火奪44命！為何用「竹子搭鷹架」…港營建商解答了

