香港大火「燒光粉絲回憶」！啦啦隊女神安撫：人沒事最重要

富邦悍將啦啦隊成員檸檬留言安撫香港大火受災粉絲。（圖／翻攝自檸檬Instagram）





香港新界大埔宏福苑昨（26）日發生5級火警，造成55人喪生、200多人失聯，成為香港主權移交以來第二宗死亡人數最多的5級大火。有受災戶在社群發文說，他收藏的富邦悍將啦啦隊成員檸檬周邊產品，全都被燒光了！檸檬看見文章後也暖心回覆安慰他。

有一名火警受災戶在Threads發文，無奈道：「我的檸檬周邊全都沒了、大炮也沒了，外存（外接硬碟）都沒。」文章曝光後引起大量關注，啦啦隊女孩檸檬也現身留言區：「人沒事最重要！平安就好！」原PO說還好當時家裡都沒人，只是東西全燒光：「滿滿的回憶一把火給沒了。」

廣告 廣告

面對外界的關心，原PO也向大家報平安：「多謝大家關心，我和家人都沒事，已經去別人家借宿，現在就只待火救熄回家，人沒事才能看到我邦總冠軍。」希望不要再增加傷亡人數，早日完成救災任務。



【更多東森娛樂報導】

●獨家／林予晞開轟黃子佼！周冠威「第二眼看見她」正義俠女

●黃子佼二審宣判前夕「全數和解」 吹哨者發聲：不含這些人

●黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲

