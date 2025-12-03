香港大火「燦笑比YA」合照網譙翻 中國籍YTR遭港警拘捕！身分曝光

國際中心／施郁韻報導

中國籍YouTuber Kenny「燦笑比YA」合照香港大火，3日遭港警拘捕。（圖／翻攝自threads）

香港大埔「宏福苑」11月26日發生五級火警，火勢擴散波及7棟大樓，造成嚴重死傷，眾多居民的家園被焚毀，截至12月3日累積159人身亡、31人失聯。火災當下，有一名中國籍YouTuber「Kenny」到場拍照，對著鏡頭「燦笑比YA」，香港警務處國家安全處將他逮捕。

香港警方3日宣布完成宏福苑全部7幢起火大廈搜索，尋獲多3具遺體，死亡人數增為159人，最小年僅1歲，最年長罹難者97歲。

有一名陳姓男子近日在Threads社群發文，到火場前取景自拍，甚至誇張露出燦笑，還比出「YA」手勢博取流量，他更在網路po出相關影片，引起網友抨擊，香港網友紛紛湧入痛批「積點口德」、「嘔心行為」、「還笑得出來」、「已檢舉其YT」。

據《星島新聞》報導，香港警務處國家安全處3日以涉嫌「作出具煽動意圖的作為」，將26歲中國籍YouTuber陳姓男子拘捕，他遭逮後自稱是「白卡聯盟」成員。

警方指出，該男子在社群平台發布與宏福苑大火合照的影像，更發表泯滅人性的煽動仇恨言論，包括稱火災死傷者「罪孽深重」、「報應」及「不需要同情火災的死傷者」等誇張言語，引起眾人厭惡與憤怒。

