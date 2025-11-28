香港大火／燭光守夜為香港祈福！ 志工送水、餐盒、熱食。（圖／達志影像路透社）

香港宏福苑大樓發生嚴重火災後，上百人仍處於失聯狀態，消防人員持續進行搜救工作。災區周圍湧入眾多志工提供各類物資援助，同時許多民眾聚集在大樓前點燃燭光守夜，為受災者祈福。

在香港宏福苑大樓火災現場，越來越多志工湧入社區廣場，為受災民眾提供援助。他們發放瓶裝水、家常熱食、餐盒、乾燥即食食品，以及寢具、衛生棉、面紙等各種物資。各慈善團體都在現場為倖存者提供所需的物品，展現了災難中的人道關懷。

然而，災區中仍有許多心碎的畫面。一位居民表示，他們過去每天上班回家後都會熱情地與鄰居打招呼，但現在那些鄰居已經找不到了，甚至不知道他們發生了什麼事。回到大樓前，居民們悲痛欲絕，表示真的很想放下手機，不看任何新聞，不讀任何資訊，但做不到，他的心感覺好沉重。

大樓外，民眾放上白花表達哀思。宏福苑在完成滅火之後，消防人員仍持續進行搜救工作，因為還有上百人處於失聯狀態。一位災民表示，可以登記的他們都已登記，電話都留下了，很希望能加快搜救速度，因為他們每天都在煎熬中，都很辛苦，不知道可以做些什麼。

保安局長鄧炳強表示，有些人自稱是消防員，聲稱基本保護裝備不夠，這些全部都是不正確的消息。這些有心人散播不正確的消息，目的可能是想分化社會。

