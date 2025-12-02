香港大火／爆棚網偷工減料害死人！省不到0.03% 李家超批狡猾：獨立委員會問責到底

香港政府日前降半旗、全體官員默哀弔念宏福苑罹難者。（香港特區政府新聞公報）

香港新界大埔宏福苑11月26日的五級大火連燒7棟大樓，造成至少151死、數千人無家可歸，還有30多人失聯，外界質疑是大樓維修的棚架和護網釀禍，最新一份調查報告更顯示有許多棚網的阻燃標準不合格，維修廠商涉有魚目混珠的情況，香港特首李家超今（2日）也直言有人試圖欺騙執法機構、非常狡猾，香港政府將成立由法官主持的獨立委員會，向所有相關人士問責。

原報告被推翻！7棚網樣本未達阻燃標準

香港保安局長鄧炳強上週先前聲稱，初步調查結果顯示棚網有達到阻燃標準，認為問題應該在於保護門窗玻璃的發泡膠板高度易燃。然而昨（1）日最新調查推翻原本說法，警方在宏福苑8棟樓高低不同的地方，取得20個樣本，其中有7個樣本的檢驗結果「未達阻燃標準」。

廣告 廣告

警方稱，這7個不合格的棚網樣本都是在很難取得的地方採取到的，合格部分都是在低樓層最容易被檢查到的地方。香港廉政專員胡英明說，涉案人是以每卷54港元（約新台幣218元）的價格，購入2,300卷、7.5萬平方米的防護網，但這批足以包覆宏福苑8棟大樓的護網其實未達阻燃要求。

疑似因為不合格的棚網加快燃燒速度，加快宏福苑大火迅速向外蔓延，造成嚴重死傷。（東方IC）

省這幹嘛？宏福苑修繕費達3.3億港元 不合格棚網價差才10萬

據報，疑似因為7月樺加莎颱風吹壞部分護網，因此購入該批不合格護網，隨後又因為10月中環一起護網的火警後，為了應付可能的檢測，才又向當地供應商以每卷100港元（約新台幣400元）的價格，購買115卷、約3,700平方米的合格防護網。據港媒估算，若維修建商全部購買合格的護網，價差僅約10.58萬港元（約新台幣42.7萬元），對比先前報導宏福苑的修繕費用高達3.3億港元（約新台幣13.2億元）不到九牛一毛，僅占0.03%。

當局沒及時發現有疏忽？ 官員反嗆記者：有沒有專業水準

有記者質疑先前的採檢沒有發現問題是否有所疏忽？然而香港行政會議成員湯家驊竟發文反嗆記者是否有專業水準，稱有人犯法隱瞞違法行為，執法者沒有及時偵破難道是執法者的錯嗎？批記者不追究違法的人而暗地譴責執法者是什麼社會公義。

李家超批違法建商非常狡猾 點出8大問題成立獨立委員會究責到底

香港特首李家超今向媒體表示，2份棚網的調查報告顯示有人混淆真假棚網、試圖欺騙執法機構，非常狡猾，他感謝執法機構克服挑戰查出真相，也敦促警方盡快聯合調查，將相關負責人告上法庭。

李家超日前率香港政府官員默哀弔念宏福苑罹難者。（香港特區政府新聞公報）

李家超也點出這次大火燒出8個問題，包括大樓維修施工安全、是否有利益掛勾、用料清單是否全面和檢測有效、政府和專業人員在此案的角色、維修案可能違規招標問題、大樓消防系統的配置與監督，以及大火的各方相關責任歸屬和法律懲罰的足夠性。

李家超表示將組成法官組成的「獨立委員會」審視起火和迅速蔓延的原因，政府會提供所需資料協助盡早完成工作，向他提出建議和報告、深化改革工作。他也要求要調查到底，為災民討公道，強調不論涉及任何人都會問責到底。

更多鏡週刊報導

香港大火／全港悲痛…香港立法會選舉7日仍照常舉行 李家超稱：化悲憤為力量

香港大火／逐戶敲門通知逃生！婦救5命卻罹難 夫慟：她沒有後悔，但我好自責…

香港大火／有遺體已燒成灰 女警落淚：未必能帶所有失聯者出來