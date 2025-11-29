香港大火／甄子丹妻稱「中國貨釀災」遭炎上！本人回應了

娛樂中心／李明融報導

香港宏福苑發生嚴重世紀大火，傷亡人數不斷攀升，截至目前為止這場大火奪走128條人命，另有200人失蹤，現場搜救與火災調查工作仍在持續進行。這起事件也引發全球關注，有香港學者分析造成這起事件主因，並非竹子鷹架易燃，是有不肖業者為降低成本，使用中國不符標準、不能防火的圍網工所致。對此，香港武打男星甄子丹的妻子汪詩詩28日就在社群平台發文痛批廠商使用「中國不符合標準的材料」，沒想到遭到大批中國網友炎上，她火速刪文道歉。

中國網友質疑汪詩詩影射中國品質低劣，氣炸引發炎上風波。（圖／翻攝自微博）宏福苑大火奪走逾百條人命，是香港近70年以來最嚴重大火事故，目前除了持續進行搜救、調查工作外，當局也要找出引發這場火災的背後原因，初步鎖定將窗戶包圍的保麗龍，其助燃的特性讓火勢迅速蔓延至多棟大樓，對此，汪詩詩也關注這起事件，她28日在社群平台用全英文發文表示「香港的火災並非由竹子鷹架引起，火勢迅速蔓延的主要原因，在於承包商偷工減料，使用了不符合標準的中國易燃防護網，以及用來封住窗戶的泡沫密封劑」汪詩詩最後強調「數據顯示竹子並非易燃物，請不要將責任推到竹子上」。

汪詩詩火速刪文後，另外發文澄清道歉。（圖／翻攝自微博）

沒想到這篇貼文卻引發中國網友不滿，認為汪詩詩不應該「影射中國製品劣質」，對此，汪詩詩火速刪文後，在微博發文道歉，承認自己的文字容易造成誤會，她解釋「原本只是想討論竹子腳手架（竹棚）相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉」。她接著說，這次爭議讓自己意識到，在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則訊息的傳遞，文末她說「現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，説明受災地區的民眾儘快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎」。

