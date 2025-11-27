香港大火！「男團成員衝現場」送物資救援 曝眼前景象嘆：市民太有愛

娛樂中心／綜合報導

香港男團 MIRROR 成員陳瑞輝加入救援行列。（圖／翻攝自IG @frankie729）

香港大埔宏福苑宏昌閣昨（26）日下午爆發嚴重火警，棚架起火後迅速蔓延，火警在一小時內從三級提升至四級，傍晚6時22分再升至最高五級。火勢在今日凌晨仍未完全撲滅，被形容為香港近年最嚴重住宅火災之一。事發後，不少大埔居民及網友自發投入救援行動，協助收集物資、提供臨時庇護空間，也有餐廳免費提供餐盒。香港男團 MIRROR 成員陳瑞輝（Frankie）也加入救援行列，除了在社群平台轉發救援資訊外，更親自前往現場送物資。

陳瑞輝加入救援行列，在社群上分享現場情況。（圖／翻攝自IG @frankie729）

他在社群上分享現場情況，拍到大批市民手提物資排隊前往物資站。他表示，自己起初不知道物資該送往何處，但還沒抵達就看到大批市民已經出發，只能跟著隊伍前進。Frankie寫道：「感動！一方有難，八方支援。同行有很多學生，都是從宿舍拿出物資來幫忙，回程時也看到源源不斷的人把物資送過來。」

香港男團 MIRROR 成員陳瑞輝加入救援行列。（圖／翻攝自IG @frankie729）

此外，在凌晨時分，有住在宏昌閣的粉絲於群組向他致謝，他也回覆，「如果有任何必需物資不足，可在群組告知。現在資訊量太多太快，大家都還在確認哪些物資是最急需的。」他也安撫受災情影響而失眠的粉絲：「有不安情緒是正常的，用適合自己的方式抒發它。仍然有人在努力著，給彼此多一點支持，希望大家平安。」

香港男團 MIRROR 成員陳瑞輝。（圖／翻攝自IG @frankie729）

另一方面，距離火場僅約20分鐘車程的「2025 MAMA Awards」原定於28、29日在啟德體育館舉行，外界一度擔憂典禮可能取消。主辦單位連夜多次開會後最終決議「典禮照常舉行」，但將全面降低活動基調，以莊重方式進行，並重新檢視舞台、流程與頒獎內容。

