香港大火／稱「只派1輛消防車」遭炎上！八炯道歉了

香港新界大埔宏福苑社區11月26日發生嚴重大火，火勢快速蔓延到7棟大樓，造成至少151人死亡包括1名殉職消防員）、79人受傷，超過30人失蹤。對此，台灣經常評論時事的網紅溫子渝（八炯）在影片中稱香港大火「只有一台消防車來」，糟到大批香港網友炎上，並要求道歉。八炯2日發出影片，兩度鞠躬道歉，同時解釋整件事經過，並承認「沒花心思查證」，檢討未來會多方查證，不會單方面相信某些網友傳遞的資訊，「這也是自己作為自媒體需要查證的義務」。





八炯表示因收到大量網友私訊，讓他一開始就相信。（圖／翻攝自YouTube攝徒日記）大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人鄭曦琳在Threads發文表示，看到八炯聲稱只有一輛消防車到現場救火，身為香港人、大埔宏福苑火災紀錄庫的創辦人，實在不理解八炯為何要利用指責「為什麼只有一條喉管」的影片來宣傳這件事，嚴正痛斥「這是造謠，請八炯更正並道歉，不要利用香港的火災來賺取流量」，也有不少香港網友痛批八炯，要求他道歉。八炯2日晚間則發布影片正式向香港人道歉，他在片中強調自己要跟香港的消防單位道歉，並且2度鞠躬向香港人致歉。

八炯解釋原先約一分鐘的老太太原話影片，是不少網友傳遞給他，希望幫忙關注香港大火議題，由於短時間太多人傳給他，讓他信以為真，承認「沒有花心思去查證」，直到1日晚上他看到有報導指他消費香港、抹黑香港的新聞，才去查證，也在凌晨時間把香港大火的時間脈絡整理清楚，才了解整件事的實際情況，「所以再次跟香港的消防單位還有市民們道歉，對不起」，八炯接著指出自己也會更加嚴厲的停看聽，未來在面對不管是哪個國家、哪個地方的天災人禍，都會多方的查證，不會再單方面相信某位網友傳遞的訊息，最後他說明整起香港大火的時間脈絡，並附上一位香港民眾自錄影片表示，自己是要求調查大埔宏福苑火災連署2.0的發言人之一，並指出，八炯自2019年以來一直為香港發聲，這次在講述大埔火災的影片出現資訊混亂，其實自己在向他爆料時表達得含糊不清，強調是自己的責任，希望大家不要怪罪八炯，「雖然香港政府不會道歉，但他作為八炯的朋友，自己認為有義務在此鄭重向八炯和觀眾道歉」。

原文出處：香港大火／稱「只派1輛消防車」遭炎上！八炯鞠躬道歉認：沒花心思查證

