香港大火「竹棚易燃」？竹筒飯卻燒不起來？專家曝關鍵差異

生活中心／倪譽瑋報導

香港社區大樓宏福苑爆發嚴重火災，許多人直指延燒原因是「大樓外圍的竹棚、防護網」。（圖／AP授權）

香港宏福苑大火造成破百人死亡，當地社群有不少聲音，將火勢猛烈燃燒歸咎於「竹棚」，竹材成為網路討論焦點。關於可燃性的部分，專家表示，用來搭棚架的竹子相當乾燥，香港也正處於乾季，確實容易燒起來，但外圍的網子不防火也是問題。而竹筒飯同樣是用火烤，為何不會起火？主因是「水分」，竹筒飯採用含水的青竹，水分須燒乾才會起火；加上燒烤時筒內有水，可吸收熱量避免整個竹筒達到燃點溫度。

香港大火疑雲 3大建材成「人禍」議論焦點

大火時，宏福苑在正維修，外層搭竹製棚架、並圍繞保護網，在地消防員控訴大火是人禍，竹棚架外圍層層圍繞的保護網，應採用阻燃材料「氣人的是，事後專家稱這些保護網99%不合格，並未採阻燃材料」此外，建物內的「發泡膠」也是問題，它經燃燒會產生一氧化碳等有毒氣體，主要用於暫時性隔離，施工方卻拿它們封居民的窗。

目前香港有關單位尚未對「發泡膠封窗」、「保護網」問題做出正式回應，針對眾人議論較多的「竹棚」，香港特首李家超27日在記者會宣布，發展局有與建築業者討論，以金屬鷹架取代竹棚的計畫。香港部分民眾認為，港府此舉是在轉移公眾注意力，模糊檢討施工問題、保護網偷工減料等火災原因。

竹棚是易燃物？

竹棚燃燒成為社群熱門話題，「竹子是不是易燃物？」香港理工大學副教授黃鑫炎（Xinyan Huang）提出，「竹子肯定是易燃材料。現在香港處於乾季，所以竹子起火的機會很高。」它燃點低，內部中空充滿氧氣，一起火便會快速燃燒。

竹子含有纖維素、半纖維素等有機物，這些都是可燃的；不過，剛砍下的青竹含有許多水分，要起火需要消耗大量的熱能先把水分蒸發，相對乾燥竹材不易燒起來。這次宏福苑大火，竹棚的用竹為了強度和防腐，已經過長時間風乾，加上外圍包的防護網被踢爆不防火，讓災情如此嚴重。

火烤竹筒飯為什麼不會燒起來？

另外，社群上也有討論「為何竹筒飯不會燒起來？」主要原因同上述，竹筒飯用的幾乎是新鮮青竹（含水）和竹棚的風乾竹不同，加上竹筒內部裝滿了水、泡過水的糯米；而竹子纖維的燃點大約在200度到300度之間、水的沸點是100度，因此只要竹筒內還有液態水，竹筒內壁的溫度會維持在100度左右，不會上升到燃點。

製作竹筒飯時，火的熱能在不斷被內部水分帶走的情況下，外層雖然會焦掉，但竹筒整體溫度很難到達會燒起來的200度以上；不過，如果竹筒飯烤太久，裡面的水分完全燒乾了，溫度會瞬間飆高，直衝竹子的燃點。

