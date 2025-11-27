香港大火／「自稱台粉專」把香港煉獄比喻《無限城》 港人全炸鍋：我們有笑你們花蓮嗎？

香港大埔宏福苑社區昨（26日）下午發生大火，火勢凶猛，短時間連燒7棟大樓，社群竟有人大開地獄玩笑，被台港網友撻伐。（翻攝新華社微博／Threads@xt.for.taiwan）

香港大埔宏福苑社區昨（26日）下午發生大火，火勢凶猛，短時間連燒7棟大樓，造成至少44人死亡、279失聯，引發國際關注，卻沒想到此時竟有「自稱台灣專屬社群」的Threads帳號，把宛如人間地獄的畫面，形容為知名動漫《鬼滅之刃》的無限城，讓港人看了痛批，「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？」

大埔宏福苑社區惡火蔓延，短時間連燒7棟大樓，造成重大傷亡包含消防人員殉職，直到深夜搜救團隊人持續灌救，卻沒想到有一Threads帳號「XT──台灣專屬社群情報站」發文，將宛如人間煉獄的畫面，比喻動漫電影中的「無限城」，貼文一曝光，隨即讓大票網友炸鍋。

香港宏福苑大火，造成至少44人死亡、279失聯，引發國際關注。（翻攝新華社微博）

事後「XT──台灣專屬社群情報站」發文道歉並表示會刪文，但2度道歉文卻又再度PO出起初開玩笑的貼文截圖，再度讓大票網友炸鍋，甚至讓不少香港網友們痛批，「我們香港人從沒有笑你台灣的風災雨災地震災，你這是二次傷害，也令好多香港人更傷心」「為什麼你們有些台灣人老是開這樣玩笑！？」「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？香港人得罪你嗎？請你不要自己一個人黑心把台灣人熱情拖低質素。」「我不會原諒你，現在凌晨4點11分，火還在燒，還有人在求救，雖然你一句話不會影響災情，但我絕對不會原諒你」。

另外也有日網友勸原PO拿出誠意道歉，「我是日本人，我覺得你有誠心跟誠意，你應該要拿自己的本尊帳號出來道歉，我是日本福島311的災民，我在那時候認了自己親戚家人13具屍體，我哭到沒眼淚站也站不穩」。

根據自稱台灣專屬社群的「XT──台灣專屬社群情報站」Threads帳號顯示，目前有超過9千人追蹤，簡介聲稱「我可以將國外爆紅的事物分享給台灣人，我會結合台灣的語感，讓大家一看就懂」，至於IG僅有20個粉絲。

自稱台灣粉專的社群，簡介表示「我可以將國外爆紅的事物分享給台灣人，我會結合台灣的語感，讓大家一看就懂」，語法用詞與台灣人不太一樣。（翻攝自Threads@xt.for.taiwan）

