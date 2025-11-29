香港大火／菲籍看護肉身護3女嬰 獲救後插管搶命
災民們如今只能遙望著本來幸福的家園，哭著說好好一個家全被燒成焦黑，鄰居都不見了，上百人身亡，還有多名傷者仍在醫院，與死神搶命。其中一名菲律賓籍看護才來香港工作沒幾天，就遭遇這場惡火。而事發當下，羅多拉和一名3個月的女嬰受困屋內，她選擇用肉身護住女嬰，最後獲救時，女嬰沒有生命危險，但羅多拉卻因為吸入過多濃煙，目前仍在加護病房插管治療。
宏福苑大火發生當下，這通對外求救電話聽來令人焦急。受困菲籍看護羅多拉：「救命啊，火已經燒過來了。」
那一聲哭喊，還有斷斷續續的通話品質，都能感受到身處火場險境的情況，而向外求援的就是他，菲籍看護羅多拉幾天前才來港工作，就遭遇宏福苑惡火，而事發當時她用肉身護住3個月大的小女嬰，躲在屋內角落，確保女嬰不受大火和濃煙波及，羅多拉的姊姊人在菲律賓，也透過社群要大家救救自己的妹妹，這消息也很快引發討論。
事後消防員破門，發現羅多拉緊抱著女嬰，緊急送醫後女嬰沒有生命危險，而羅多拉則是在加護病房插管治療，消息傳出後不少香港網友留言，要這名菲籍看護一定要早日康復，也有網友表示，羅多拉離鄉背井工作，卻把女嬰當成自己的家人，捨身救命令人動容，大家也不該只用女傭來稱呼她們。
印尼籍看護菲塔：「喔太可怕了，我差點哭出來，因為看到很多人一臉茫然，我看到跟我一樣（看護工），陪著一名年長者，她什麼都沒帶，只有身上這件衣服，我非常同情她，因為我還有帶上我的文件，但她什麼都沒有拿。」
同樣從火場中脫困的還有這名印尼籍看護塔菲，她和雇主都平安無事，但她知道不是每個人都跟她一樣幸運。
印尼籍看護菲塔：「我很擔心我認識的朋友們，我們之前有談話過，經常聊天，但我現在還沒見到她。」
統計顯示這場宏福苑大火，除了羅多拉以外，還有一名菲籍看護工失聯，另外也有兩名印尼籍看護不幸身亡，還有兩人受傷送醫，身處異鄉遭遇火劫，這群外籍看護的處境值得關注。
