香港大火／賭一把成功逃生！8分鐘驚險畫面曝 生還住戶：再猶豫3分鐘就GG
香港大埔宏福苑11月26日的五級大火造成至少156人死亡，災情慘重讓全港同感悲痛，至今仍有部分居民仍失聯。一名住在最先起火的大樓「宏昌閣」的住戶在網路上分享他的家門監視畫面，只見從首次有人出來走廊查看後，短短8分鐘濃煙就已經布滿整個走廊，就怕走樓梯下去會被濃煙困住，當下他和其他人立刻決定「賭一把」搭電梯，所幸成功逃生，事後他心有餘悸直說，假如再猶豫3分鐘，「我可能已經GG了」。
聞到燒焦味立刻出門查看 急按火警鐘竟沒響
據報，一名家住在宏昌閣中層的住戶在社群發文，回憶大火發生當時的情況，11月26日那天下午2點52分他聞到燒焦味，立刻檢查家中電器，後來發現氣味的來源是門口，因此第一時間穿上鞋、拿起電話出門查看。
當時家門外已經有2名附近的街坊鄰居出來問發生什麼事，他們查看樓梯發現有白煙往上竄，如果火警在樓下，像下走可能會遇到，到時也回不來，而煙是往上升，他認為更不該往上走。他心知不妙，大聲喊叫「大火快走」，同時到鄰居門口拍門，並按下火警消防鐘，但警鈴聲竟然沒有響。
賭一把搭電梯逃下樓 回頭一看都是煙
他當下直覺一定要趕快走，於是按了電梯，門打開沒有煙、也沒有臭味，他和鄰居決定「賭一把」（備註：火災時應避免搭乘電梯，以免斷電受困），4個人進入電梯，幾十秒後到一樓，大家才鬆了一口氣。逃出大樓後他們回頭一看，發現屋頂已經整個都是煙，心想：「大鑊…大鑊…大大鑊！」（意指慘了、糟糕了）
他直言，消防警鐘沒有響是這次重災的原因，痛批到底是誰「喪心病狂」，讓消防警鐘不響。他心裡也相當鬱悶沒有辦法把其他鄰居一起帶出來。不過他貼出自己家門的監視畫面紀錄，從下午2點52分第一次有人在外面查看之後，僅過了短短的8分鐘，在下午3點整的時候門口已全是濃煙，「只要我猶豫多三分鐘，走廊已滿濃煙，或我已GG（遊戲用語，意指完蛋）了」。
宏福苑怎麼燒的？ 宏昌閣外圍棚網最先起火
綜合港媒報導，有8棟住宅大樓的宏福苑正在進行維修工作，11月26日下午接近3點突然傳出宏昌閣的低樓層棚網起火，隨後迅速蔓延到整棟大樓，燃燒的碎屑飄散燒到其他樓宇，最終延燒了7棟樓，已知造成156死、數十人受傷，千人無家可歸。
火災逃生時可以搭電梯嗎？ 背後風險曝
雖然宏昌閣這幾名住戶「賭一把」成功搭電梯逃生，但可能不是每個人的情況都跟他們一樣順利。根據內政部消防署的火災逃生避難原則，火災時千萬不可搭電梯，「逃生火場很可能會發生斷電情形，使用電梯逃生容易因為斷電而受困在電梯內。」樓梯間若沒有煙霧，可以從樓梯向下逃生，但若遇不易逃生的情況，應就近選擇安全處待救，以衣物、濕毛巾或床單等物，將門縫「由上而下」塞住，避免門外濃煙竄入。
