香港大火 賴清德發文祈福哀悼慰問

香港新界大埔宏福苑昨天發生大火，總統賴清德今天在社群平台X上發文，盼一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。

宏福苑於1983年落成，共有8座大廈，現正進行大維修，大廈外牆均搭建棚架及安全網。昨日下午2時51分，其中宏昌閣外牆棚架突然起火燃燒，火勢一發不可收拾，冒出的滾滾濃煙席捲半空，風勢助長火勢延燒，火舌隨風飄至毗鄰其他大廈，導致宏福苑共7幢大廈的外牆起火焚燒，形成「火燒連環樓」情況。截至今天清晨6時，已造成44人死亡，58人受傷，279人失聯。



賴清德在X平台發文指出，香港新界大埔昨晚發生重大火災，蔓延多棟住宅高樓。目前已有逾百人傷亡、仍有多人失蹤。所幸消防人員努力搶救，火勢已受到控制。



賴清德指出，此時此刻，讓我們一起為香港祈福，為所有在災害中逝去的香港朋友、及其家屬致上最深的哀悼之意，並誠摯的慰問傷者，也希望能早日平安尋獲失蹤者。