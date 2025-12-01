香港大火／迪麗熱巴被質疑「頂流卻永遠看不到她捐款」

香港大埔宏福苑發生五級火災造成上百人死傷、數百人流離失所，眾多藝人捐款、捐物資馳援，有網友發現捐款名單沒有女星迪麗熱巴，質疑她作為頂流「卻永遠看不到她捐款」，隨即引來粉絲回嗆，稱迪麗熱巴「為善不欲人知」，2021年就曾捐50萬（人民幣，下同，約7萬美元）給河南暴雨賑災，此言又引來她「捐太少」被貼上「摳門」標籤爭議。有網友稱，迪麗熱巴曾自曝許久沒有戲拍，收入可能有限，不該讓她成「道德靶心」。

綜合媒體報導，包括易烊千璽、周深、楊紫、肖戰等藝人都捐款100萬，許凱、韓庚盧靖姍夫婦、趙雅芝、吳千語、文詠珊、高海寧等人捐款在20到50萬不等，而韓紅更是透過「韓紅愛心慈善基金會」捐出了1000萬用於賑災，愛心源源不絕送往香港。

有網友將這些捐款藝人匯總成名單並分享到社交平台，評論區有網友留言質疑名單中沒有頂流迪麗熱巴，並發出疑問：「為什麼捐款永遠看不到迪麗熱巴？」瞬間引來諸多回覆，有網友也認為，迪麗熱巴平日裡稱自己是頂流，可到捐款的時候就隱身。

有粉絲稱，迪麗熱巴不是沒捐款，而是為善不欲人知，比如，2021年河南暴雨雨災，迪麗熱巴就捐出了50萬元；今年1月西藏地震和之前的甘肅地震，迪麗熱巴都有通過韓紅捐款，認為「迪麗熱巴從未捐款」的說法不實，懷疑是有黑粉在操作這個話題。

不過接著又有網友稱，河南暴雨捐款那次，同是頂流藝人的楊紫、張藝興都最低捐款100萬，而迪麗熱巴卻只捐款50萬；新冠疫情期間，楊紫等一線藝人大都捐款50萬，而迪麗熱巴只捐款15萬。因此把迪麗熱巴貼上了「摳門」的標籤，有網友甚至將她在「花兒與少年」中給小朋友送字典的事情拿出來，吐槽她太拿不出手。

有粉絲留言解釋，迪麗熱巴不愛張揚，平時做公益都是用「D小姐」的化名，包括看望孤兒與殘疾兒童、救助貧困家庭的重度聽力損失兒童等，也會做義工捐善款；而且，迪麗熱巴曾自曝很長一段時間無戲可拍，想在開銷巨大的娛樂圈過得輕鬆並不容易，她能在關鍵時刻以個人名義捐款，已經是盡力了。

目前，迪麗熱巴尚未對此回應。

