香港大火／逐戶敲門通知逃生！婦救5命卻罹難 夫慟：她沒有後悔，但我好自責…

香港宏福苑大火累計146死，有居民找尋失聯家人的下落，最後只等到令人心碎的噩耗。（東方IC）

香港新界大埔宏福苑11月26日發生嚴重的五級大火，至今已累計奪走146條人命，尚有人員失聯，也有許多遺體被火焚燒等待指認，有些家屬苦苦等待，最終卻只等到令人心痛的噩耗。今（1日）港媒報導，一名住在17樓的婦人在火災發生時逐家逐戶去敲門，通知大家快點離開，讓4人、1狗因而獲救，怎料自己卻不幸葬身火窟，她的家屬得知消息十分悲痛，但也相信婦人在最後那一刻一定也沒有後悔自己的決定。

找到失聯妻子證實罹難 鄰居曝她第一時間逐戶敲門救5命

據報導，宏福苑的居民葉先生今凌晨在臉書社團發文表示，在奔波幾日後終於有了家人的消息，「最後位置就在屋裡，證實遇難。感謝所有關心的朋友」；他在留言處補充，他所指的家人就是他的妻子。

葉先生從逃生的鄰居門口中得知，當他通知妻子逃走的時，她沒有在第一時間立即離開，而是在17樓逐家拍門，叫鄰居趕快逃生，因此延誤了逃走的時機，最後才躲回家裡，不幸罹難。

「她自己的1條命，換了4人1狗的生命，貫徹了她的做人宗旨。」葉先生坦言，他的心情十分複雜、傷心、難過，「但我相信她在那一刻的決定，她是沒有後悔的」。

相信妻子沒後悔 但他卻好自責：最需要我的時候卻不能陪著她

葉先生說，他和妻子在一起超過40年，一起同甘共苦，但是摯愛在如此恐怖的一刻卻獨自面對火海，他內心的悲痛難以言喻，雖然他相信妻子沒有後悔，但他卻相當自責，為何在妻子需要他的時候自己不能陪在她身邊？如果早一分鐘打電話叫她走，結果會不會不一樣？

眾人紛紛為葉先生留言送暖表示：「有良心的香港人都會為Auntie的英勇行為難過落淚，謝謝Auntie犧牲自己去拯救他人」「RIP偉大的伯母，您彰顯了人性的光輝」「你要撐住呀！當你覺得無助的時候，一定要記住他的做人宗旨，把他的精神延續下去」。

葉先生悲痛發文憶亡妻的英勇行為，但他相當自責不能陪著妻子。（翻攝自臉書）

