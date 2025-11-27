香港大火／這1物比火更強！醫曝3保命原則：貼地爬行

生活中心／周孟漢報導



香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨（26）日晚間發生堪稱史詩級的5級火警，火勢延燒7棟大樓，截至目前已增至55人死亡（包括一名消防人員），另有72人受傷，當中有15人生命垂危，以及至少279人失蹤。眼看香港陷入火海，不少台灣人也擔心大火到來時不會逃生、避難，胸腔暨重症科醫師黃軒就發文，給出真正能救命的3原則，透露火災時最致命的不是火焰，而是「這1物」。





香港大火／這1物「比火更可怕」3分鐘就讓人昏迷！醫曝3保命原則：貼地爬行

香港發生史詩級大火，截至目前已增至55人死亡。（圖／美聯社提供）

廣告 廣告





醫師黃軒今（27）日透過臉書粉專發文，透露大樓火災，真正危險的不是火，而是「會跑的煙」，表示「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」這4種加起來，才是在3分鐘讓人失去逃生力的真相。





香港大火／這1物「比火更可怕」3分鐘就讓人昏迷！醫曝3保命原則：貼地爬行

黃軒強調火災時，因為煙囪效應，「樓層越高反而越危險」。（圖／美聯社提供）





黃軒透露，大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，便會形成「煙囪效應」，速度可達每秒2至5公尺，這時樓梯間、電梯井就成了「巨型煙囪」，強調「樓層越高反而越危險」；再者，「一口煙＝化學地獄」，最致命的不是黑煙，而是毒氣，其中一氧化碳（CO）會搶走血紅素，讓人明明有氧卻像缺氧，氰化氫（HCN）會造成細胞瞬間無法用氧，透露有80％至90％的火災死亡者，血中均同時出現這2種成分。

香港大火／這1物「比火更可怕」3分鐘就讓人昏迷！醫曝3保命原則：貼地爬行

火災發生時，天花板溫度高達700度，地面則僅40度，因此逃生時「要貼地爬」。（圖／美聯社提供）





黃軒進一步表示，火災來臨的「熱衝擊比燒傷更快奪命」，吸入60度的空氣1分鐘內就會昏迷；150度的空氣則是吸2口，氣道就會直接燒壞，並提醒火災發生時，天花板溫度高達700度，地面則僅40度，因此逃生時「要貼地爬」。在濃煙的影響下，短短2分鐘內就能讓人迷路，由於視線瞬間變黑，出口、樓梯全部消失，有70％的人會跑回火源方向，因此有許多死因都是「迷失方向」。

香港大火／這1物「比火更可怕」3分鐘就讓人昏迷！醫曝3保命原則：貼地爬行

黃軒透露給出真正能救命的3原則。（圖／美聯社提供）





黃軒感嘆，人在火災時會因恐懼暴衝、判斷力關機，做出像是跑進廁所、跳樓或返家拿物品的行為，但他表示「不是笨，是人的生理反應」。接著他則分享了民眾遇到火災的4個知識，「電梯＝毒氣快遞」、「防火門沒關＝整層秒變毒煙地獄」、「閃燃＝房間500°C全部一起爆」、「樓梯間未必安全（也是煙道）」，並在最後給出真正能救命的3原則，「避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒」、「關門最重要：可擋煙與熱 5–20 分鐘」、「逃不出去就原地密閉：避難層、防煙室比亂跑安全」。









原文出處：香港大火／這1物「比火更可怕」3分鐘就讓人昏迷！醫曝3保命原則：貼地爬行

更多民視新聞報導

香港大火／增至55死！港星「趁亂賣保險」遭炎上

香港大火／首宗5級大火奪55命！楊丞琳心碎發聲了

香港大火／7棟大樓成火海44死！杜汶澤吐11字發聲了

