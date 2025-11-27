香港大火／逾150隻毛孩待救援！飼主哭求：我家貓還在裡面

國際中心／李明融報導

香港新界大埔屋苑「宏福苑」昨天（26日）傍晚發生嚴重火災，火勢延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，這場大火目前造成至少44人死亡（包括一名消防人員），另有45人受傷，以及279人失蹤。大廈裡除了居民之外，還有上百隻毛還同樣在等待救援，當地「寵物救護團隊」昨天就開始守在現場搶救受災寵物，不斷發文協尋飼主，還有住戶在留言區張貼自家貓、狗的照片，哭求團隊幫忙救出自己的孩子。

香港大火／宏福苑惡火150隻「毛孩」待援！百名爸媽淚求：我家貓還在裡面

許多毛孩受困大樓中，陸續有飼主留言PO照尋求協助。（圖／翻攝自寵物救護團隊 Pet Ambulance Crew I 香港寵物會 Hong Kong Pet Club I臉書）香港大火堪稱當地近年最嚴重災害，「寵物救護團隊 Pet Ambulance Crew I 香港寵物會 Hong Kong Pet Club I 」昨天緊急發文，陸續PO出從災區救出的毛孩照片，協尋飼主認領，「現在暫時救出幾隻動物，如果你認識該苑內有飼養寵物的居民，請務必提供其單位編號及寵物種類，並回報至 54814646。 寵物救護團隊繼續於現場支援，寵物救護熱線97822999」。團隊初估至少有超過150隻動物待援，除了貓狗之外，還有龜、天竺鼠、刺蝟、龍貓、雀及倉鼠等寵物，現場也準備救護車和急救用品，不放棄任何一絲希望。

150隻「毛孩」待救援，百名爸媽淚求協助。（圖／翻攝自寵物救護團隊 Pet Ambulance Crew I 香港寵物會 Hong Kong Pet Club I臉書）

目前最新救難進度曝光，今天（27日）凌晨寵物團隊發文協尋，照片一出隨即引來奇蹟，立刻有飼主激動認出右下角的愛貓已被幸運救出，並向所有救難人員和志工表達感謝。在短暫的好消息鼓舞下，數百名心急如焚的飼主也湧入貼文下方，紛紛附上受困毛孩的資訊，祈求牠們能平安獲救，早日團圓。





