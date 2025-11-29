香港大火／逾5千市民抗議怒吼要求真相 網提醒「小心被抓」

即時中心／林韋慈報導

香港宏福苑大火昨（28）日宣布大致撲滅，烈焰延燒將近兩天，奪走至少128條人命，仍有上百人下落不明，震撼全球，香港各界對政府監管失靈的質疑迅速升高。根據《香港獨立媒體》報導，市民自發成立「大埔宏福苑火災關注組」，並在網上發起連署，希望為罹難者與倖存者爭取更透明、負責任的調查。





連署訴求包括持續支援受災居民妥善安置、成立獨立調查委員會、重新檢視工程監管制度拒絕政府祭旗了事，以及要求政府官員為監管疏失負起責任。

發起人之一Miles是名大學生，他認為這次大火暴露的是源於制度問題，提出的要求「已經非常基本」。他直言，若政府連這些都拒絕，「實在太敏感，也太不負責任」。

根據《香港獨立媒體》報導，昨（28）日傍晚6點半左右，Miles 與5名學生在大埔墟站一帶開始派發傳單。短短一個小時，印製的一千多份傳單已全數派完，甚至有路過民眾主動提出願意加印，並表示會「幫忙派到旺角東」。網路上的連署反應同樣熱烈，截至晚間十點半，已獲得逾五百份簽名。

Miles表示，決定發起行動源於香港政務司司長陳國基前一晚的發言。陳國基稱，未來將以金屬棚架取代竹棚。Miles 聽到後感到震怒，認為在沒有任何獨立調查啟動、火場仍在冒煙的時候，政府卻急著尋找代罪羔羊，而矛頭更指向「大家親眼看到沒有倒塌的棚架」，這種做法「令人極度憤怒」。一名路過的曾小姐也加入討論，認為四項訴求本就必要，但她更質疑政府部門多次巡查仍未發現承辦工程使用發泡膠封住窗戶，這樣明顯的問題「甚至不用什麼獨立調查就看得出失職」。她表示回家後會仔細閱讀連署內容，若覺得合適，會分享給朋友。

報導貼出後，不少網友留言提醒發起人注意人身安全，也有人感嘆「不太樂觀」「萬事小心」，截至今日下午2時，逾5000人參與連署。昨日香港警方與廉政公署則公布再拘捕8人，包含承包商、工程顧問與棚架分包商等。





原文出處：香港大火／逾5千市民連署怒吼要求真相 網提醒「小心被抓」

