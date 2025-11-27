香港大火／遭台人揶揄像「鬼滅無限城」！港網批：絕不原諒

生活中心／周希雯報導

香港新界大埔區住宅大樓「宏福苑」昨（26日）下午發生嚴重火災，疑似是外牆維修棚先起火，且在風勢助長下越燒越大，令火勢迅速延燒波及7棟大樓，被官方列為最高等級的「五級火警」，直到今（27日）清晨仍有部分大樓的火勢還未完全撲滅，目前已知至少44人死亡，其中還包括1名消防員殉職。然而在各界悲痛之際，竟有台灣網友開玩笑稱，宏福苑大火的場景像是《鬼滅之刃》的無限城，被炎上後才緊急刪文道歉，不少香港網友也痛心表示，「我們香港人有笑你們花蓮嗎？」

宏福苑發生嚴重火災後，附近住戶陸續在Threads發出相關畫面，多棟建築物被火海吞噬、煙霧瀰漫的場景觸目驚心。然而，擁過近萬人追蹤、自稱以台灣人視角分享日本趣事的某個粉專，竟附上《鬼滅之刃》截圖並寫下「無限城？」不僅引發香港網友砲轟，連大批台灣人也看不下去，火大開罵「身為台灣人，也是消防員，此刻我真的覺得你很丟臉」、「身為台灣人看到這則留言真的很生氣，拿人命開玩笑很好笑嗎？還破壞台灣名聲」。

香港大火／宏福苑遭台人玩地獄哏「鬼滅無限城」！港網痛心：我們有笑花蓮？

宏福苑惡火已造成至少44人死亡。（圖／美聯社提供）

發現被台港網友炎上後，該帳號馬上解釋並道歉，「就看到影片腦海馬上浮現，我就沒多想就發了，我現在知道錯了」，隨即刪除該留言，並在自己版面發出道歉文。該帳號寫下，「各位對不起，剛剛我把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起。（我會刪文）」文末再表示「願逝者安息，傷者早日康復。」

香港大火／宏福苑遭台人玩地獄哏「鬼滅無限城」！港網痛心：我們有笑花蓮？

擁萬人追蹤的帳號緊急刪文道歉。（圖／翻攝Threads）

不過，許多香港網友並不買帳，並痛心表示，「我們香港人有笑你們花蓮嗎？地震多次有笑嗎？沒有香港人到花蓮幫忙嗎？」、「請你不要自己一個人黑心把台灣人熱情拖低質素。可悲」、「不結下仇恨，但我不會原諒你。還有，請你不要刪這post，提醒你好好反省自己」、「現在凌晨4點11分，火還在燒，還有人在求救，雖然你一句話不會影響災情，但我絕對不會原諒你」、「你這是二次傷害，也令好多香港人更傷心」、「言論自由得來不易，但言論自由的前提是要遵守道德規範，希望你明白」。

