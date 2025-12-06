香港大火 阿凡達3在港延期上映取消「火與燼」字樣

（中央社台北6日電）綜合香港及中國媒體報導，電影「阿凡達3」的香港發行商今天宣布，鑑於香港宏福苑大火造成不幸，原定12月17日上映的「阿凡達3」在香港先行撤檔，將延至2026年上映。而製片商原為「阿凡達3」設定的名稱「火與燼」，在香港也被刪除。

根據報導，這一題為「『阿凡達3』電影上映日期更新」的聲明提到，鑑於大埔近日發生的不幸事件，並出於「對香港社區的尊重」，原定於12月17日上映的「阿凡達3」將延期至2026年推出。

聲明表示，發行商對所有受影響的香港民眾致以最深切的慰問。而「阿凡達3」新的上映日期將會盡快公布，感謝民眾的理解與一直以來的支持。

據中國媒體11月間報導，被片商命名、並在全球使用的「阿凡達：火與燼」（阿凡達3），片長達3小時15分鐘，居阿凡達系列之冠。（編輯：邱國強/周永捷）1141206