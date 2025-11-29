香港大火／降半旗三天悼念罹難者 港府慎防民怨累積

香港政府從今天開始連續三天，以降半旗的方式，悼念在大埔大火中逝去的罹難者。（圖／東森新聞）





香港政府從今天開始，連續3天以降半旗的方式，悼念在大埔大火中逝去的罹難者。偏偏下個月初要進行立法會選舉，香港立法會主席梁君彥參加動員餐會的時候面帶笑容，菜單上又都是高級食材，照片曝光後引發輿論抨擊。

11月29日早晨，可能是近年來港府最肅穆哀傷的時刻，香港行政長官李家超主持降半旗的方式，悼念香港大埔火災的罹難者。中國駐港的中聯辦主任周霽、港澳辦副主任農融和徐啟方站在他的左右，彰顯中國對香港的主權。

不遠處，香港立法局由立法會主席梁君彥主持儀式，他一身黑色西裝，表情肅穆，但其實前一天晚上，他曾經出席選舉動員餐會，宴請「前高級公僕協會」，請他們支持他所屬的政團。推出的候選人，儘管在餐會上也有悼念殉職消的防隊員何偉豪，但是從事後公布的照片來看，桌上開了紅酒，菜單上從鮑魚到松茸，再到香港人稱「龍躉」的石斑魚，食材都不便宜，消息傳出引發輿論抨擊。

香港立法會主席梁君彥：「他們突然遞麥克風給我，叫我講幾句話，我第一件事是悼念大埔這次火災。為何捕捉到我笑呢，因為我說我也快加入他們了，我也退休了。」

儘管梁君彥緊急澄清，但在災民眼裡恐怕會有不同感受。宏福苑居民范女士：「我是用畢生的積蓄買樓，辛苦的繳完貸款，又要給維修費18萬。維修費18萬差不多，我已經完全沒錢了，我是一個單親媽媽，我都沒錢了啊，現在燒了我的房子，我要怎麼辦呢。」

儘管香港政府緊急向災民發放6萬元的緊急補助金與生活津貼，但這跟畢生心血所寄身家財產完全不成比例，民怨的累積與居住安全已經開始威脅港府治理。

偏偏香港預定要在12月7日舉行立法會議員選舉，包括奧運擊劍金牌得主江旻憓都已經投身競選活動，雖說法律規定可以延後兩週，但究竟是救災為先，還是持續推動政務，也成為港府的一大挑戰。

