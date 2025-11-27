香港大火 陸委會：向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問

陸委會副主委暨發言人梁文傑。（資料照片） 圖：擷自直播畫面

[Newtalk新聞] 香港新界大埔「宏福苑大樓」11月26日發生嚴重火災事件，造成香港民眾傷亡，且現在仍有2百多人失聯。大陸委員會今（27）日向罹難者表示深切的哀悼，也向受災民眾表達最誠摯的關懷與慰問。另根據我駐港辦事處通報，目前尚無我國人受到影響，並將密切關注，提供急難救助。

陸委會指出，台灣與香港往來密切，我政府及社會對於此事故都感到非常震驚與悲痛。願逝者安息，傷者早日康復，救災工作順利，並期盼香港社會平安，受災民眾早日重建家園。

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

卓榮泰：沒有國哪有家？行政院會通過國防「特別條例」

減稅紅包來了！財政部公布明年所得稅免稅門檻