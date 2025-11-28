香港大火／陸官媒深夜PO「今晚吃叉燒」？宏福苑128死災情未止 影片秒刪全網怒炸：冷血到極點

香港大埔宏福苑發生嚴重火災，官方公布傷亡持續增加，許多失去家園、親人的住戶痛哭失聲。（東方IC）

香港大埔宏福苑前天（26日）發生5級大火，造成逾百人罹難，成為香港近代最嚴重的住宅火災之一。正值救援與善後全力進行期間，中國官媒《人民網》卻被網友發現於深夜在影音平台發布「今晚吃叉燒」影片，引發巨大爭議。影片極短時間內遭刪除，但截圖及留言已在網路擴散，批評聲浪不斷。

深夜發布「叉燒」影片？ 秒遭撻伐

宏福苑大火災難尚未止息，不少家庭仍在尋找失聯親友之際，有中國網友注意到《人民網》於今（28日）凌晨在「bilibili」平台發布一段「今晚吃叉燒」的影片。由於叉燒被視為香港代表性食物，加上時機敏感，使影片迅速引起聯想與爭議。

影片曝光後，許多中國網友竟還以極戲謔語氣留言：「大埔不是有現成的嗎」「可惜火太大，港式叉燒焦了」「懂你意思」等字眼，引發更多反彈。

官媒影片是否惡搞災難？ 網友怒批

影片發布後不久，其他看不下去的中國網友將截圖及留言分享到微博，質疑此舉「不尊重死難者」「毫無基本人性」。微博上迅速出現大量批評聲浪：「冷血到這種程度？」「非常惡劣」「反港反成這樣？」「怎麼會有人在悲劇面前開玩笑？」

隨著討論升溫，影片疑似被迅速下架。搜尋《人民網》在bilibili的相關內容，目前已無法看到原始影片。

香港大埔大火最新狀況？ 傷亡數字仍持續更新

香港保安局長鄧炳強在今日下午表示，宏福苑火災目前已造成至少128人死亡，另外仍有約200人「情況未明」，包含失聯、等待身份確認等狀態。此次災難被視為香港開埠以來死傷最嚴重的火警之一，救援與調查仍持續進行。

