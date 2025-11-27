香港大火「韓網喊MAMA停辦」主辦單位緊急開會

香港宏福苑高樓大廈26日發生大規模駭人火警，至少已造成44人死亡、超過200人失聯，火勢到今（27）天上午仍在延燒中，國際都相關關注，韓國網友更是發起連署，呼籲原定11/28-11/29在香港舉行的2025年MAMA大獎頒獎典禮取消，消息也傳出，MAMA團隊正在召開緊急會議研商。

據韓媒《日間體育》報導，有韓國演藝界相關人士透露，因為香港發生大規模住宅大火，MAMA製作團隊已召開緊急會議，雖然香港目前的氣氛並不適合慶典活動，但MAMA典禮原定明天就要舉行，是否取消仍未進入正式討論，不過楊紫瓊等大咖幾乎已不可能出席。

廣告 廣告

報導也指出，MAMA製作團隊正緊急修改腳本，將加入對罹難者的慰問與哀悼，並重新調整舞台整體呈現，而原定安排火焰效果的環節，因時間緊迫，是否能如原計畫演出也還在討論中。



責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

香港高樓惡火釀44死279人失聯 3男疑肇禍凌晨遭逮

香港宏福苑大火釀嚴重死傷 習近平指示全力撲滅火災

香港「宏福苑」狂燒7棟樓已釀13死 居民聞焦味才知失火